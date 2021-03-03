金门高粱酒宣布3月起涨价 平均涨幅10％

台湾白酒龙头金酒公司昨天（2日）突然宣布，即日起调高部分酒品的售价，涨幅约6％至12％不等，平均涨幅则在10％左右，消息一出，引起各界哗然，不少一早到金酒公司宁山库批酒的地区盘商，都抱怨没有事先通知，而且认为涨幅太高，不合常理。

据联合新闻网报道，昨天是台湾228假期结束后的第一天上班日，不少地区的烟酒盘商一如既往到金酒公司批酒，却发现金酒无预警宣布涨价，引发众怒。

盘商李志鸿就说，金酒这次涨价不是因为销售问题，完全是为给县府的财政解套，却要消费者一起承担；他说，合理的涨价大家都接受，但这波涨价跟上次玉玺酒的涨法一样，毫无道理。

李志鸿说，原物料涨多少，这些应该都有数字，可以摊开来看，他认为这次的涨幅过高，合理的涨幅应该是5到6％才对；此外，涨价后的包装与搭售方式也都没改变；可以说，短期内肥了代理商，他说，金酒此举明显图利代理商，能够现赚10%。

金酒公司表示，大宗酒品价格自2012年2月1日迄今，已逾九年未做调整，期间各项原物料与包材成本均大幅成长，加上劳基法一例一休之实施等，导致制造成本不断攀升，然金酒公司均以“冻涨”方式来贴近消费者，为了业永续经营发展，所以决定将适度反应成本调整产品价格。

金酒公司也强调，将持续戮力于提升品质、增进顾客满意度，继续为喜好金门高粱酒的消费者酿制品质纯正的好酒。