官媒调查：疫情导致中国百万家小店倒闭

新华社主办的《半月谈》期刊昨天（3月2日）报道称，受冠病疫情影响，大陆去年最少有100万间实体小店经营困难倒闭，其中江苏、广东、山东三省情况最严重。业界呼吁政府协助推动减租、容许地摊经济及利用大数据针对小店放贷，协助小店度过疫情难关。

企业资料查询网站“企查查”数据显示，去年1至11月，已吊销注销个体户等实体供301万家。企查查数据分析师崔凡表示，即使排除网店、流动摊贩，小店倒闭数量仍达上百万间。

数据显示，吊销注销小店主要集中在东部沿海地区，东西部差异显著。江苏、广东、山东三省2020年注销小店数量居大陆前三位。

城市之内，景区、商业街小店倒闭数量明显多于社区。半月谈记者在东北、四川、天津等地走访了解到，景区小店收入依赖于游客，过去一年受疫情影响，经营格外惨淡；社区小店主要满足居民的日常需求，受到影响最小。

企查查数据显示，2020年吊销注销的小店中，69.4%的店家经营时间不满五年。分析认为，经营两至五年的小店铺最容易倒闭。

与民众基本生活关联性少的行业倒闭较多。从天津、长春、沈阳、成都、广州等城市情况来看，教育、健身、洗浴等行业倒闭多。

上海有奶茶店老板原有业务难以维生，铤而走险违法在直播平台开设色情直播间以交租，最终被起诉。天津有海鲜酒楼老板潜逃避债，已充值或购买会员资格的民众围堵酒楼索赔，最终向有关部门投诉寻求解决办法。

有专家提示，小店倒闭还会给中小企业融资带来负面影响。当下小店房东收到的租金多半投入了民间借贷市场，成为中小企业银行之外融资“资金池”的源头活水。

北京大学数字金融研究中心特约研究员王靖一认为：“大量小店倒闭无疑影响到民间融资能力，进一步窄化了中小企业的融资渠道。”

多名专家呼吁，地方政府可找店铺出租人和承租人协调，降低租金。吉林长春市有商场负责人决定免除租户两个月租金，减轻小店经营成本压力。另外，有地方政府调整经营管理手段，允许小店在早市、夜市摆地摊，以提高收入等。

报道还提到，数字金融对小店应对疫情冲击还是起到了缓冲作用，尤其是基于大数据的精准信贷对小店来说不乏“雪中送炭”意义。一方面，大部分小店并不具有企业资质或者固定资产，传统银行很难对其作出信用评估，遑论发放贷款；另一方面，小店经营人员在数字平台上产生的交易流水，可实时纳入互联网金融的机器学习模型，实现更为精准的风险评估。

许多专家因此表示，在疫情尚未结束的非常时刻，互联网巨头要践行“科技向善”，正可从更为精准地加强对小店经济的融资帮扶入手。