台湾政大校长称清北“落后”

台湾政治大学校长郭明政日前在一场演讲中批评清华、北大两所顶尖高校“落后”，直言“把小孩送到北京大学、清华大学那么落后的地方，是头壳坏掉。”

据中时新闻网3月2日报道，郭明政在演讲中还称“政大绝对是华人社会在人文科学的第一名”。

国民党前副秘书长蔡正元在社交媒体狠批郭明政“夜郎自大”。他还引用英国QS公布2021年世界大学排行榜，指政大排第590名，而清华大学、北京大学分别排第15名、第23名，讽刺的问政大算不算“很落后的地方”。

蔡正元在“台湾不是四小龙”为题的文章中说，大学是人才的摇篮，大学品质的好坏，决定人才的素质，也决定十年后国力的强弱。大学的品质不是靠自吹自擂，要靠扎实的学术评鉴和排名。

他说，美国的顶级大学始终名列前茅，预示着美国未来十年仍是世界的领先群；新加坡、香港、韩国的顶级大学也名列世界排名的前矛，都跟这三个地方的每人GDP相匹配。台湾所有大学都跟不上，也预示着台湾将来会更加落后，就谈不上四小龙的行列。

蔡正元指出，台湾几所大学在20年前的确有着不错的口碑，但这20年来不是没有进步，而是进步没有其他地方快，就相对落后了。

蔡正元强调，台湾最好的大学台湾大学世界排名第66名，都还输给上海复旦、上海交通，也输给浙江大学，更别提政治大学输更惨。他直言，政大校长该有的自知之明也很落后，质问“如何能带领政大向前冲呢？”