后“金元时代”第一个转会期 中超支出位列世界第九

限薪等政策出台之后，中国足球迎来的第一个冬窗转会期冷清了不少。

据德国转会市场网站（TransferMarkt）中国区管理员朱艺统计，目前中超在冬窗期的总花费为2365万欧元，排名世界第9，中甲排名第35。

同往年相比，中超的排名下降不少。前几年的这个窗口期，中超基本都是位列榜首的。

据观察者网报道，需要注意的是，由于赛程不同，欧洲联赛目前属于季中转会期，是小窗口期，而中超则属于赛季结束后的大窗口期。

截至目前，中超球队的最大手笔，是深圳足球队为哥伦比亚球员金特罗花费的590万欧元（约948.17万新元）转会费。

其后为山东泰山引进孙准浩（450万欧元）、上海海港引进迈斯托罗维奇（331万欧元）、长春亚泰引进埃里克（250万欧元）、山东泰山引进莱昂纳多（207万欧元）。

中超各俱乐部的投资力度大幅缩水，“金元时代”的影子已经消失不见。

据统计，中超联赛冬季转会窗口支出从2011年，即“金元足球元年”开始大幅增长，最高一度达到2017年的4.03亿欧元。

如今的数据，基本已经回落到了和元年持平的状况。2017年，中超冬窗标王为巴西球星奥斯卡，当时的上海上港花费6000万欧元将其从斯坦福桥带来中国。