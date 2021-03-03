中国工行发布异性相处倡议书：避免单独聚餐和肢体接触

中国工商银行创研中心据传3月2日发布内部倡议，称要“恪守异性相处尺度，拒绝职场‘零’距离”。

倡议书建议，同事集体聚餐避免异性单独约饭、避免异性喂食，避免单独开车送异性同事或让异性同事坐副驾驶，避免聊女性话题或吐槽恋爱对象，避免用亲昵性质或聊骚性质的聊天表情等。

据界面新闻同日报道，工行网络金融部创研中心工作人员回应称，已收到邮件，证实确有此倡议。

这封名为《致创研中心全体员工倡议书：恪守异性相处尺度 拒绝职场零距离》（以下简称“《倡议书》”）开头写道，深刻吸取前期相关事件教训，为保障好大家的个人职业生涯和家庭幸福，在中心全体异性员工相处方面，特别发出倡议。

澎湃新闻报道，《倡议书》中包含10条准则：避免单独约聚餐、避免封闭空间独处、日常沟通注意分寸、注意职场礼仪着装、日常称谓合适恰当、线上沟通严肃端庄、尽量避免礼物授受、遵循平等交际原则、沟通控制相处时长、尽量避免肢体接触。

根据配图，关于吃饭，工行倡议同事集体聚餐避免异性单独约饭或异性喂食；关于搭顺风车，工行倡议避免单独送异性同事或让异性同事坐副驾驶。

关于闲聊，工行倡议异性同事聊理财，避免聊女性话题或吐槽恋爱对象；异性同事间帮忙要避免拧瓶盖、拉裙子拉链等有肢体接触的行为。

同时，工行还倡议异性同事间不要另起爱称，也不要用亲昵性质或聊骚性质的聊天表情。

最后，关于相处时间，工行倡议避免团建、下班后异性单独相处；避免异性之间举止过分亲昵或疑似亲密。

对此，不少网友表达了支持，称此类倡议能为异性职场相处的分寸感提供指南，避免职场性骚扰和其他不当行为。

但也有不少网友对此持异议，称连帮忙的具体事情、聊天内容和表情都要给出规范，有点“矫枉过正”的味道，此外，不应该只关注异性相处，更应该规范的是上下级距离。