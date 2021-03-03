“货拉拉女生跳车事件”涉事司机被批捕

长沙市公安局高新区分局微博今天（3月3日）通报，此前“货拉拉女生跳车事件”的涉事司机周某春因涉嫌过失致人死亡被批捕，并通报调查情况。

据观察者网报道，调查通报指出，受害人车某某死亡后经法医学检验，衣裤未发现撕扯破解开线痕迹，体表未发现搏斗抵抗伤，衣裤、指甲均未检验出周某春基因型。受害人符合头部与地面碰撞致重度颅脑损伤死亡。

通报强调，由于涉案车辆内未安装音视频监控设备，现场附近靠涉案车辆副驾驶室一侧无视频监控，且当晚过往人车稀少，调查取证工作难度大。但调查人员依然还原案发经过。

通报指出，与车某某见面后，周某春询问她是否需要付费搬运服务，被车某某拒绝。车某某先后15次从1楼夹层将衣物、被褥等生活用品以及宠物狗搬至车上，期间， 周某春多次催促车某某快点搬东西上车出发，并告知车某某，按照货拉拉平台规定，司机等待时间超过40分钟将额外收取费用，车某某未予理会。

21时14分，周某春驾驶车辆出发前往目的地，车某某坐副驾驶位，周某春又问车某某到达目的地后需不需要卸车搬运服务，再次遭到车某某的拒绝。

在行驶过程中，周某春为节省时间并提前通过货拉拉APP抢接下单业务， 更改了行车路线。21时29分许，车辆行至林语路佳园路口时，车某某两次提出车辆偏航，周某春起先未搭理，后用恶劣口气表露对车某某不满；车辆行至林语路曲苑路口时，车某某又两次提出车辆偏航，并要求停车，周某春未予理睬。发现车某某起身离开座椅并将身体探出车窗外后，周某春未采取语言和行动制止，也没有紧急停车，仅轻点刹车减速并打开车辆双闪灯。

车某某从车窗坠车后， 周某春停车查看，发现车某某躺在地上，头部出血。21时30分34秒，周某春拨打120急教电话，21时34分16秒拨打救护车电话，21时39分，在救护车司机的提醒下拨打110报警。

周某春2月23日被公安机关以涉嫌过失致人死亡罪进行刑事拘留， 3月3日被检察机关批准逮捕。