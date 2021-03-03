中国1月结构性存款大增结束八连降

中国央行公布的1月结构性存款大增5756亿元（人民币，下同，约1184亿新元）结束八连降，在业界看来除正常的季节效应外，另一方面的原因来自监管环境的变化。目前，包括结构性存款在内，监管部门正不断加强对存款的管理，以维护存款市场竞争秩序，也使得以前通过互联网存款的回归本源。

《证券时报》报道，经历了过去一年多的持续压降之后，2021年首月结构性存款实现正增长。

东吴证券银行研究团队首席分析师马祥云称，“原先很多地方中小银行是通过蚂蚁、腾讯等第三方互联网渠道销售结构性存款等高息产品的，而今年只能回归地方本源，吸储能力大幅降低”。

去年以来，一方面，监管层先是取缔了新增互联网存款，督促整改靠档计息等不规范存款创新产品；另一方面，将结构性存款保底收益率纳入自律管理，督促银行合理确定利率水平。同时，加强对异地存款的管理，自2021年第一季度起，将地方法人银行吸收异地存款情况纳入宏观审慎评估（MPA），禁止地方法人银行通过各种渠道异地揽储。

央行公布的数据显示，1月中资银行结构性存款余额约为7.02万亿元，相较2020年12月增长了5756.6亿元，

对于结构性存款出现正增长，数位受访的业内人士认为这是正常的季节效应，银行在年初冲“开门红”大力揽储、结构性存款被看作揽储利器；另一方面，结构性存款规模连续压降之后，相比高峰时期的12万亿压缩了近一半，已完成了监管要求。