港教育界人士：在全港学校推进国家安全教育刻不容缓

香港教育界人士认为，香港必须尽快在学校落实国家安全相关教育，提升学生的国家安全意识。

新华社引述香港教育工作者联会副主席邓飞表示，香港反对派和西方反华势力对国家安全教育的非议，恰恰证明了推动国安教育的正确性和必要性。因为香港成功落实国家安全教育，就意味着反对派长期对青少年肆无忌惮政治洗脑的“好日子”一去不返，不能再将香港作为反华桥头堡。

邓飞说：“反对派抵制本应该有的国民教育、国情教育，毒害一代又一代香港青年，使他们国家意识变得非常淡漠。”他表示，反对派和西方反华势力长期用所谓的“普世价值”，消除香港青少年本来应有的国家民族观念，因此香港推进国家安全教育刻不容缓。

今年2月，香港教育局向全港学校发出通告，就维护国家安全提供学校行政及教育指引，并公布国家安全教育在学校课程的推行模式及相关的学与教资源，协助学校落实相关措施。

报道称，香港教育政策关注社主席张民炳表示，该项指引公布后，即被反对派的政治及教育组织以惯常的伎俩丑化和攻击，被污蔑为“控制学生思想”“打压言论自由”“政治白色恐怖”等，煽惑中小学、大学相关人士抗拒和排斥国安教育。

“种种事例显示，推动香港国安法的相关教育是当务之急的公共事务。”张民炳说，未来港府必须通过学校教育使青少年正确无误地认识和履行身为中国公民的义务和责任，包括自觉维护国土完整、国家安全和尊严等。

张民炳也指出，“过去一年多因参与非法活动而被捕的超过1万人中，逾三成是青少年。他们被别有用心者煽惑，盲目参与反对中央及特区政府的勾当”。他说，有鉴于此，引导学生重回正轨，纠正他们被误导的思想与行为，远离散播“港独”的异端邪说，乃当务之急。

张民炳建议，港府向各级教育机构提供足够的人力、物力，从速开展和推广国安教育，并筹划相关的专业教学、督导、评核和管理培训。另一方面，香港教育局也应有专责部门，由相关专才向学校提供专业支援、指导、监察和接受投诉，使科目推行顺利和达标。

香港资助小学校长会名誉主席张勇邦表示，国家安全教育是国民教育的一个重要支柱，有必要在学校推动。向学生讲授有关国家安全的知识是理所当然的事，他批评反对派将它描绘成为不合理。

张勇邦认为，这次港府在全港学校推进国家安全教育是一个切入点。通过实施国家安全教育，也能推动国民教育。“学生有了国家观念、国民身份的认同，自然会重视国家安全。”

