谭耀宗：不爱国的人不可能治理好香港

中国全国人大常委会委员谭耀宗近日接受内地媒体采访时表示，爱香港和爱祖国其实是一回事，不爱祖国的人根本不可能治理好香港，“让爱国者治港，不仅是中央的期待，更是民意所向。”

谭耀宗近日接受南方都市报、N视频专访，就近期各界广泛关注的“爱国者治港”原则等问题表达观点。

谭耀宗说，“一国两制”是基本国策，但过去有人在香港片面强调“两制”，他认为那是舍本逐末。无论何时，“一国”都是“两制”的根基。他认为，爱香港和爱祖国其实是一回事，那些不爱祖国的人，根本不可能治理好香港。因此，坚持“爱国者治港”原则是香港得以落实“一国两制”基本国策的前提，更是香港社会行稳致远的基础。

被问到香港在“爱国者治港”原则背景下应在哪些领域作出调整，谭耀宗表示，过去一些“港独”分子利用香港制度存在的漏洞，渗透到香港地方治理的架构之中，甚至企图取代“爱国者治港”。如今中央和香港特区政府共同努力，有效压制了“港独”势力的嚣张气焰，但努力不应就此结束，还需总结经验，防止乱港势力死灰复燃。

他认为，中国国家主席习近平提出的“爱国者治港”原则，不仅是中央的期待，更是民意所向。港府行政会议近日通过了重新修订的《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例草案》，进一步完善公职人员宣誓安排，列明违反誓言的处理机制和法律后果，接下来还需所有公职人员将相关法律条例落到实处。

对于香港的未来，谭耀宗表示，如何保持香港的长期繁荣稳定，是所有香港人接下来需要思考的议题和努力的方向。

中国国务院港澳办主任夏宝龙近日发表有关爱国者治港的讲话，他提到，“一国两制”是中国特色社会主义的“重要组成部分”，中国共产党是“一国两制”方针的创立者，是“一国两制”事业的领导者，并质问“一个人如果声称拥护‘一国两制’，却反对‘一国两制’的创立者和领导者，那岂不是自相矛盾？”