北大收到建校以来最大笔校友捐赠10亿人民币

中国北京大学今天（3日）收到该校建校以来最大一笔个人捐赠，也是最大一笔校友捐赠。来自九五级校友李永新向母校捐赠10亿元（人民币，下同，约2亿新元）。

据中新社报道，北京大学中公教育发展基金捐赠仪式3日在该校举行。此次捐出的10亿元，将用于支持北大的发展建设以及设立中公德善奖学金、助学金、奖教金和中公讲席教授等项目。

李永新于1999年毕业于北京大学政治学与行政管理系（现北京大学政府管理学院），任中公教育集团董事长。李永新和他创建的北京中公公益基金会此前已向北大捐赠1.8亿元。2018年，李永新捐资1亿元支持北大品质校园建设、校友工作和人文学科发展。2019年，又先后向政府管理学院和教育学院捐资。2020年，他再次捐资支持白衣天使守护基金。

李永新指出，北大和北大的校友们在他创业及事业的发展中给予了莫大的支持与鼓励，未来为社会、为教育捐助的第一个100亿元也一定要给北大。

北京大学党委书记邱水平为中公教育集团颁发北京大学杰出教育贡献奖。北京大学校长郝平与李永新签署捐赠协议。

北大方面表示，近年来，北大校友捐赠规模不断提高，形式愈加多元。校友捐赠已经成为北京大学在人才培养、教师发展、学术研究、社会服务、文化传承创新等各个领域的重要助力。