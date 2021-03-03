“80后”周森锋拟任正厅级官员

中共湖北省神农架林区党委书记周森锋拟任省级群团组织正厅级领导，成为中国少有的“80后”正厅级官员之一。

据《新京报》报道，湖北省委组织部昨晚发布的干部任前公示公告显示，现任神农架林区党委书记、神农架国家公园管理局党委书记周森锋，拟任省级群团组织正厅级领导干部。

周森锋1980年7月出生，河南禹州人，自2013年起担任湖北省神农架林区党委书记，曾因“中国最年轻市长”身份受到关注。

公开简历显示，周森锋本科就读于同济大学，清华大学土木系建筑管理专业硕士研究生。2004年，湖北省襄樊市与清华大学签订人才引入计划，采用挂职锻炼的方式从清华引进人才。周森锋入选，任副处级的襄阳市建设委员会副主任职务。

此后，周森锋在襄樊城建规划系统工作了四年，2008年到湖北宜城任市委常委、常务副市长，2009年当选县级市宜城市长，成为正处级干部，时年29岁，被称为中国“最年轻市长”。

2011年，周森锋调任神农架林区党委副书记、区长，成为副厅级官员，两年后升任神农架林区党委书记。

周森锋曾在2009年因“专人打伞”的工作照曝光一度饱受舆论批评，当时网上贴出的照片显示，时任宜城市长的周森锋在田地里背着双手，面对镜头，貌似正在摆姿势，背后有人给他撑着伞；他身旁又站着两位工作人员，一位在向他介绍情况，也有专人撑伞。

另一张照片显示，周森锋坐在屋内，手持一张文件纸，旁边站立一位年龄偏大、面色黑红的村干部模样的人，正躬身与周森锋说话。



这两张照片在当时引发网友对他“工作作风”的质疑，认为他摆官威、有官老爷作风。但中国媒体此番报道周森锋将升任正厅级干部时，未再提及他当年引发的风波。