今年中国全国政协会议为期六天半

今年的中国全国政协会议将于明天（4日）下午3时开幕，3月10日下午闭幕，会期六天半。

全国政协会议新闻发布会今天下午3时举行，全国政协会议新闻发言人郭卫民向中外媒体介绍大会情况并回答记者提问。

郭卫民介绍，即将召开的全国政协十三届四次会议，将聚焦“十四五”规划制定和实施，深入协商议政，广泛凝聚共识。

本次全国政协会议期间将安排开幕会、闭幕会以及两次大会发言，其中一次大会发言以视频会议方式举行；安排六次小组会议。

郭卫民还通报了本次政协大会的主要议程，包括：听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告；列席十三届全国人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案；审议通过全国政协十三届四次会议政治决议等决议和报告。

对于今年的会期压缩是否会成为惯例的问题，郭卫民表示，一方面是总结了去年大会的经验，一方面考虑到今年防疫的要求。去年大会压减了不少工作，精简了文件，线上线下相结合，大会开得很成功，今年将进一步完善有关做法，在强化时间观念、优化流程设计的基础上，增强效率，提高质量，提高专门协商机构的效能。

去年因疫情影响，中国曾打破3月上旬召开两会的惯例，把两会推迟到5月下旬，会期也缩短到八天。如今疫情受控，两会又恢复为3月召开。