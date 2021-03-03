郭卫民：将长期坚持中共领导的多党合作和政治协商制度

中国全国政协会议新闻发言人郭卫民今天（3日）说，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是国家的一项基本政治制度，是由中国共产党领导下创立的，是中国共产党、中国人民、各民主党派和无党派人士一项伟大的政治创新、政治创造，是从中国土壤中生长起来的新型政党制度。

据《北京青年报》报道，他在全国政协十三届四次会议新闻发布会上，回应有关中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的提问时说：“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在中国的社会主义革命建设和改革开放的不同阶段，发挥了重要的作用。我们将长期坚持并充分展示其优越性。”

他指出，这一新型政党制度有独特的优势和鲜明的特征，能够真实代表最广大人民的根本利益，有效避免旧式政党制度代表少数人、少数利益集团的弊端，把各个政党和无党派人士紧密团结起来，有着共同奋斗目标，为了共同的奋斗目标而奋斗，有效避免一党缺乏监督或多党轮流坐庄、恶性竞争的弊端。

通过制度性安排，集中各种意见建议，推动决策科学化、民主化，有效避免旧式政党制度由于党派 、阶级、区域和集团利益施策导致社会撕裂的弊端。新型政党制度不仅符合当代中国实际，而且符合中华民族倡导的天下为公、兼容并蓄、求同存异的优秀传统文化，是对人类政治文明的重要贡献。

郭卫民说，在新的时代条件下，人民政协作为实行新型政党制度的重要政治形式和组织形式，将进一步加强专门协商机构建设，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕党和国家的中心工作，积极利用多种平台渠道协商议政，履职尽责，充分发挥人才荟萃、联系广泛的优势，加强各党派团体、各族各界人士团结合作，对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议做出机制性的安排，促进集思广益商量事、集中力量办大事。在做好建言资政的同时，广泛凝聚共识，推动双向发力，汇聚共同奋进的力量，完善制度机制建设，不断提升政协工作的质量和成效，为推进国家治理体系和治理能力的现代化作出新的贡献。