民进党成立宪改小组 郑文灿等三人任召集人

台湾立法院新会期启动修宪工程，民进党中常会今天（3日）通过成立“宪政改革小组”，未来将提出党版修宪案。

据自由时报报道，小组由民进党前主席姚嘉文、立法院党团总召柯建铭及桃园市长郑文灿担任共同召集人，成员包含立法院党团、党中央的代表，并邀请外界专家学者共同加入讨论。

民进党发言人颜若芳会后表示，党主席蔡英文在去年民进党全代会开幕致词提到，当前台湾最重要的改革项目之一，就是宪政改革，中常会今天通过成立宪政改革小组，就是民进党展现具体行动，为了宪政改革做准备。

颜若芳说，因近来朝野政党与民间社会团体共同诉求启动宪政改革声浪，作为执政党，有责任回应社会期待，未来宪政改革小组，也会在广泛收集各方意见后，将会提出党的宪政改革主张。

颜若芳说，小组由前主席姚嘉文、立法院党团总召柯建铭、郑文灿市长担任共同召集人，并邀请党内党公职与专家学者共同加入。

颜若芳说，宪政改革是台湾当前面临的严肃课题，小组成立后将会密集讨论当前台湾宪政改革所面临的一些课题，以认真且负责任的态度讨论宪政议题，此小组也将不定期咨询各方意见领袖，广纳意见，未来宪改小组将会提出党版的宪改方向，提供给民进党立法院党团在修宪委员会中，作为更多讨论的基础。

“宪政改革小组”由前主席姚嘉文、立法院党团总召柯建铭、当然中常委郑文灿市长担任共同召集人；成员包含总统府副秘书长李俊俋、行政院政务委员罗秉成、新境界文教基金会副董事长兼执行长邱义仁、立法院党团干事长刘世芳、书记长罗致政、立法院修宪委员会召委管碧玲、周春米、锺佳滨、中常委吴秉叡、陈亭妃、蔡易馀、王定宇、何志伟、梁文杰、民进党副秘书长林飞帆、永社理事长黄帝颖、中研院法律学研究所副研究员苏彦图、人权公约施行监督联盟召集人黄嵩立、台湾青年民主协会理事长张育萌、辅仁大学学士后法律学系助理教授姚孟昌、中兴大学法律学系副教授陈信安、中央研究院法律学研究所研究员廖福特、台湾大学法律学院教授林明昕、南台科技大学财经法律所所长罗承宗。