中国国债再成避风港 料引外资持续流入

全球再通胀预期及欧美疫情控制进度存在变数的背景下，长期限美国国债近期波动剧烈，而人民币国债凭借其稳定的表现再度印证与国际市场相关性较低的优势，虽然2月外资买入步伐放缓，未来料仍将持续吸引海外资金配置。、

据彭博社报道，在美国推出新刺激政策预期及大宗商品涨价的带动下，10年期美债收益率2月末一度升至1.6%上方的一年来的高位，单月绝对升幅创逾四年来最大，其他主要经济体长期国债收益率也快速上行，10年期日本国债收益率升至五年来最高。

同期，中国国债走势平稳，10年期收益率维持在去年底以来的区间，以过去三个月的时间段来看，是主要经济体和亚洲市场中唯一出现下行的国债。

法巴资产管理驻伦敦的新兴市场债务负责人桑伯（Jean-Charles Sambor）认为，宏观状况对中国在岸债券相对利好，经济增势可能有所放缓、通货膨胀也在控制中，技​​术层面也存在基准指数纳入、全球投资者积极配置的有利因素。

桑伯并说：“如果全球利率债遭到抛售，中国国债也许不会继续强势，但也不太可能出现抛售。”桑伯坚决看多中国国债，由于它与其他主要市场之间的相关性很低，从相对价值看，有理由对其持乐观态度。

中债数据显示，2月境外机构增持中国国债618.3亿元人民币（127.41亿新元），虽不及1月的纪录规模，但考虑到春节假期交易日减少，且仍然高于去年月均的净买入，实际势头不弱，显示已经收窄的中美利差暂未有明显负面影响。截止上月末，境外机构已连续24个月增持境内国债，持有规模升至2.06万亿元。

事实上，随着中国经济率先从疫情中复苏，截止去年末，10年国债的中债收益率估值从4月份的近18年低点反弹66个基点。考虑到国内经济未来通胀压力不大以及人民币持坚，外资流入料持续，并进而为境内债券表现提供支持。

国泰君安证券分析师覃汉的报告称，尽管当前至5月CPI与PPI均将加速上行，但考虑到国内货币政策早已提前收紧，通胀驱动的货币政策收紧更可能发生在海外，国内受到冲击相对有限。

申万宏源证券分析师孟祥娟说，二季度大宗商品价格可能高位震荡，通胀预期难以持续发酵，中长端利率债或许有波段机会。中信证券、光大证券分析师预计，中国10年国债收益率将继续在3%-3.3%区间运行。

需要警惕的是两会前后的更多政策信号，以及央行继1月紧缩流动性敲打市场后会否进一步边际收紧货币。本周中国银保监会主席郭树清表达了对国外金融市场和房地产泡沫的担忧，并预计今年贷款利率将有所回升；这未必预示央行今年会加息，但货币政策正常化和防风险的要求也将限制进一步的宽松。