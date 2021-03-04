美企称中国黑客侵入印度港口网络 印度否认

美国公司Recorded Future说，中国官方资助的黑客团体侵入了印度港口的网络系统，不过印度官员否认发生了网络攻击，但称发现了恶意软件。

据彭博社报道，Recorded Future的首席运营官所罗门（Stuart Solomon）说，中国官方资助的黑客团体在一个印度港口的网络系统中打开连接端口，至少有一个仍处于活动状态。该公司形容，截至周二，中国有关的团体与一个印度海港之间有一次“握手”，这表明存在流量交换。Recorded Future将该中国团体称为“RedEcho”。Recorded Future说，公司于2月10日首次就此事通知印度计算机紧急响应小组时，该团体瞄准了印度电网下多达10个实体以及两个海港。所罗门称，就在2月28日，大多数这些连接仍在运作中。

所罗门谈到印度港口的黑客攻击时说：“攻击者和被攻击者之间仍然存在活跃的连接。”

中国外交部发言人汪文斌周三在北京说：“在没有事实依据情况下，向特定方泼脏水是不负责任的，也是别有用心的”。

印度官员否认发生了网络攻击，但称发现了恶意软件。印度电力部周二在声明中说，印度国家关键信息基础设施保护中心于2月12日通过电邮向中央电力系统运营公司发送了有关RedEcho风险的信息。调度中心的员工关闭了允许远程操作断路器的控制功能、更改了用户凭证并隔离了易受攻击的设备。