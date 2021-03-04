布林肯称中国是美国本世纪最大地缘政治考验

美国国务卿布林肯周三（3月3日）发表任内首场主要外交政策演讲。他列出了美国外交的八大优先，其中之一是应对中国挑战。他指出，中国是唯一能对现有稳定开放的国际秩序构成严重挑战的国家。

据美国之音报道，布林肯宣布，中国是美国21世纪面临的最大地缘政治考验。他说，一些其他国家对美国也构成挑战，包括俄罗斯、伊朗和朝鲜，其他严重挑战还包括也门、埃塞俄比亚和缅甸，但中国的挑战不一样。

他说，中国是“唯一拥有经济、外交、军事和技术实力来对稳定和开放的国际体系，所有那些我们希望世界以这种方式运转的规则、价值观和关系构成重大挑战的国家。而这个体系最终服务于美国人民的利益并反映美国人民的价值。”

这位美国首席外交官说，华盛顿将与中国在应该的时候竞争，在可以的时候合作，在必要时对抗，但他指出，无论是哪种形式“我们都要以实力地位来跟中国接触。”

布林肯强调，美国应对中国挑战时必须与盟国和伙伴合作，“因为我们的团结力量让中国更难忽视。”

为此，布林肯列出了一系列具体行动，“这要求我们在外交中和国际组织中进行接触，因为在我们退出之处，中国已经趁虚而入。这需要我们在新疆的人权受到侵犯、香港的民主遭到践踏时，挺身捍卫我们的价值观，因为如果我们不这样做， 中国将采取更加有恃无恐的行动。这意味着要对美国的工人、公司和技术进行投资，并坚持一个公平的竞争环境，因为当我们这样做的时侯，我们可以超越任何人。”

布林肯提出的八大外交优先是，击退疫情、重建经济、更新民主制度、改革移民政策、加强盟友关系、应对气候变化、保持高科技领导地位、应对中国挑战。他指出，这些都是最紧迫的需要改变和取得进展的领域，也是拜登总统的战略在外交政策上的反映。

布林肯表示，美国“要使用每一个工具来制止那些盗窃我们的知识产权或操纵他们的货币以获取不公平优势的国家。”

布林肯指出，“支持我们的民主制度是外交政策的当务之急。” 否则，正中俄罗斯和中国的下怀，“它们寻找每一个机会质疑我们民主的力量。”

布林肯同时宣布，美国“将不通过昂贵的军事干预或试图用武力推翻专制来促进民主。”

上个月初，美国总统拜登也在国务院发表上任后的首次外交政策讲话，将中国称为是美国“最严峻的竞争者”。拜登说，“我们将直面中国的经济恶行，反制其咄咄逼人、胁迫性的行为，顶回中国对人权、知识产权和全球治理的攻击”，拜登还表示，“但是我们做好了准备，在符合美国利益时与北京共事。”

拜登强调，要更好的竞争，美国必须先处理好国内问题，之后与盟友联手，在国际社会占有一席之地，并重建美国的信用与道德权威。