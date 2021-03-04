消息：中国拟对风电和光伏发电并网

多年来，中国政府对可再生能源开发商的巨额补贴资金没有到位。如今知情人士透露，中国政府又提出，如果可再生能源开发商还想建设新的项目，可能就必须放弃部分补贴。

据彭博社报道，知情人士透露，根据中国国家能源局的计划草案，各省级能源主管部门就纳入保障性并网规模的风电和光伏发电项目展开竞争性配置，其中不少于三分之一将定向用于存在欠补的企业以减补获得保障性并网资格。

这些因相关事项没有公开而不愿具名的人士说，国家能源局正在就该计划征求意见，仍有可能会调整。国家能源局没有回应寻求置评的传真。

根据新的计划，各省级行政区域可再生能源电力消纳责任权重由国家下达，纳入保障性并网规模的项目由各省级能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。

国家建立保障性并网、市场化并网等并网消纳多元保障机制。保障性并网指各地落实非水电消纳责任权重所必需的新增装机由电网企业保障并网。市场化并网指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、电化学储能、可调节负荷等新增并网消纳条件后，由电网企业保障并网。

受此消息影响，中国可再生能源开发商股价大跌，龙源电力在香港一度重挫18%。国家能源局的提案突出表明，中国希望结束旨在帮助风电和光伏发电能在经济上与煤炭竞争的昂贵补贴，从而制约了国家主席习近平促进清洁能源发展以使中国到2060年实现碳中和的努力。

中银国际分析师费云青表示，认为政策措施过于激进，实际上可能会损害而不是呵护可再生能源的发展；预计市场会做出负面反应。

中国可再生能源补贴的问题可以追溯到2010年代中期，当时，新项目的增长速度开始超过了政府承诺补贴额的增长。根据彭博新能源财经，在2019年底，这一缺口已经达到4690亿元人民币（966.20亿新元），而到2034年或将扩大至近2万亿元人民币，随后将逐渐回落，到2049年降至零。

在等待拖欠的补贴之际，可再生能源开发商积累了大量的应收账款。根据龙源电力的财务记录，截至9月30日，这家中国最大上市风电企业的应收账款达到215亿元人民币。

彭博社评论说，中国绝大多数风能和光伏发电项目是由国有企业开发的，这些企业可能不会受到新措施的影响。彭博新能源财经分析师Jonathan Luan分析说，新提议甚至可能对一些清洁能源开发企业形成帮助。对两种并网方式进行权衡后，一家公司可以利用拖欠的补贴换取新项目更好的上网电价，将不确定的收入流转化为能及时收取的收入。

但归根结底，摩根士丹利分析师Simon Lee等人在3月3日的报告中写道，这项新提议表明，中国国家能源局认为可再生能源项目的利润过去定得过高，鉴于技术的进步，未来项目的回报率存在压缩空间。

Simon Lee说：“我们看到可再生能源企业受到方面的压力，政治上的，建设新的可再生能源项目方面的，放弃先前项目补贴的竞争压力，光伏电池组件价格上涨等等，所有这些都表明未来可再生能源项目的收益回报率会下降。”