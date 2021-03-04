港媒：港区政协今晚开特别会议 料见夏宝龙谈改选制

中国全国政协会议今日将在北京开幕，人大会议明日开幕，修改香港选举制度如箭在弦。

据《明报》报道，据了解，港区政协今晚有特别会议，港澳办主任夏宝龙或会出席。在昨日的全国政协会议首场记者会上，大会副秘书长、新闻发言人郭卫民回答有关“完善香港特区选举制度”、落实“爱国者治港”问题时表示，爱国者治港是一国两制方针应有之义和核心要义，是全面贯彻一国两制方针的根本原则；完善选举制度和设立《香港国安法》，都是为了完善一国两制，政协将坚定支持爱国者治港。

据了解，港区政协委员收到通知，今晚有特别会议，有委员估计如上年两会订立《香港国安法》相似，将先有北京官员就修改香港选举制度作出方向性简介；而明日开幕的全国人大会议，今晚会举行全体预备会。

全国政协会议昨日首场记者会中，郭卫民被问及“香港经济、社会遭遇严重下滑”，中央是否会有措施。他表示，这一局面不仅因为疫情冲击，也受到《逃犯条例》修例风波影响，他强调香港命运与祖国联系，背靠祖国，是国际国内“双循环”重要交汇点，中央大力支持香港参与“一带一路”、粤港澳大湾区和国家自由贸易试验区的建设，支持香港提升国际金融中心地位，帮助港企开拓内地市场。

他又表示，为帮助香港抗击疫情，中央政府全力保障香港的物资供应，相信在祖国支持、特区政府和香港各界努力下，“香港一定有光明未来”。