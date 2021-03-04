CGTN或能够再次在英国播放

法国监管机构昨天（3日）宣布，中国环球电视网（CGTN）列入监管机构的管辖范围内，意味着民众或许能够再次在英国收看到CGTN的节目。

据法新社报道，CGTN去年12月向法国高等视听委员会（CSA）提交请愿书，要求委员会承认CGTN列入委员会的管辖范围内，实际上等同于CGTN得到委员会的批准。

CGTN需要证明有法国卫星负责播放，并且从法国播放CGTN的节目，就能列入委员会管辖范围内。报道称，欧洲通信卫星（Eutelsat）负责播放CGTN的节目。

法国高等视听委员会昨天在声明中宣布，CGTN符合上述技术标准，因此实际上列入委员会的管辖范围内。

报道称，上述法律举措可能准许CGTN在无需事先得到批准的情况下，在包括英国在内的欧洲地区播出。

委员会现在可以对CGTN行使监督权。如果CGTN存在煽动仇恨或暴力，或是不符合人类尊严标准的情况，委员会可以对该频道实施制裁。

英国媒体监管机构上个月以编审工作最终由中国共产党负责为由，撤销CGTN的广播执照。

综合彭博社和路透社报道，英国通讯管理局（Ofcom）说，CGTN要求将执照转移至一个名叫“中国环球电视网络公司”（China Global Television Network Corporation）的实体，但在申请转移执照时缺少“关键信息”，并声称这个实体将无法获得执照，因为中国共产党最终控制着这个实体，而根据英国广播法，这是不被允许的。

CGTN声称，根据《欧洲跨界电视公约》（CETT）规定，CGTN被授权在另一个欧洲委员会成员国播出，从理论上而言，CGTN也可以在英国继续播出。