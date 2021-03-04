中投海外投资收益逾12% 中美制造业合作基金完成两投资

疫情阴霾下，去年全球市场动荡，但中国主权财富基金中国投资有限责任公司的海外投资依旧取得了两位数的收益。中投公司副总经理兼首席战略官赵海英周三说，中投2020年累计海外投资收益超过12%（未经审计），10年累计收益率则超过6.6%。她还提到，25亿美元（33.32亿新元）规模的中美制造业合作基金已于去年完成对第二个项目的投资。

据路透社报道，她受访时指出，今年全球市场将在刺激政策退出和疫情反复的阴影下继续动荡，中投公司将密切关注拜登政府治下的政策走向，并持续挖掘长期投资机会。赵海英说：“受疫情影响，去年全球经济和市场发生了特别重大的震荡，这对中投公司而言也是非同寻常的一年。”中投公司去年在投资组合层面运用了诸多工具以应对风险，并且“布局了一些对冲基金”。

在投资层面上，“由于亚洲地区抗疫效果比较好，市场相对比较稳定，有一些超配；行业方面，科技有一些超配”，并在及时叫停部分风险较大项目的同时，亦布局新项目。赵海英说：“去年中投的非公开市场承诺投资额是创新高的。”

2017年，中投公司与美国高盛集团合作成立中美制造业合作基金，此后又陆续与英国、法国、日本和意大利与当地投资机构合作成立了类似的双边基金。

赵海英说：“中美制造业合作基金目前业绩还可以，而且也从中国市场的成长中受益，因为他们投资的部分企业在中国有产品。”中投暂无计划投资中美制造业合作基金二期; 与另外四个国家设立的合作基金，目前进展良好，双边基金的模式“是一个有益的探索”。

对近年来趋紧的境外投资监管环境，赵海英说，不仅是对中国，其他国家之间相互投资的规定亦在收紧，但从气候变化、环境、疫情等很多领域全球各国都需要合作，各国之间需要增强信任。“我们愿意充分利用作为国际主权基金的优势起到桥梁作用”，而中美制造业合作基金的模式就是一个例子，“可以取得双赢或多赢的成效”。

中投公司2019年年报显示，以美元计，公司2019年境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元；过去10年累计年化净收益率为6.6%，超出10年业绩目标约92个基点。中国于去年提出“2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标，“碳中和”随即成为金融业的热门话题。

赵海英的另一重身份是全国政协会员，她提供给路透的2021年“两会”提案主题为“大力发挥市场机制，引导长期资金助力碳中和”。

提案建议，由监管机构引导、行业协会推动，共同完善碳排放信息披露指引；循序渐进完善电力、碳排放权、绿色电力证书等交易平台，在市场体系未健全前，可考虑将畅通企业直购绿电通道作为突破口。

赵海英并建议，相关监管部门出台措施鼓励机构投资者将绿色投资纳入其评价体系，带动银行、保险等社会资本进入碳中和前沿科技领域。

赵海英说：“我们已经投了一些直接以ESG为主题的产品，同时，在项目投资上，也很关注环保治理等问题。”中投正在研究碳中和指数，且未来将在该领域进一步加大投入。“中国资产现在对国际投资者非常有吸引力，如果在ESG方面能做得更好，也有利于进一步提升吸引力。”