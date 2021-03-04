蓝皮书：中国新一线城市对海归吸引力大

最新出版的《国际人才蓝皮书：中国留学发展报告(2020～2021)》显示，海归(即海外留学回国就业人员)返乡发展热情高，新一线城市吸引力较大。

据中新社报道，蓝皮书显示，随着海归群体不断扩大，海归就业的紧张形势也进一步凸显。海归群体由2000年的13万人增至2019年的423.17万人。在海归发展优势方面，“具有国际视野”取代“语言沟通能力强”成为其在中国国内发展的主要优势。

海归返乡发展的热情持续升高，新一线城市吸引力较大。根据蓝皮书调查结果，2019年，受访海归在选择回国发展城市时考虑的三个重要因素分别为：“经济发展快”、“国际化程度高”和“具有多元文化，包容性强”。

海归调查报告统计显示，受访海归对中国本土领军企业的全球化发展成果较为认可。其中，“市场覆盖度”受到普遍认可，但“技术影响力”、“全球影响力”和“求职影响力”稍逊，这表明中国本土化领军企业在海归群体中有较好的认可度，但在提升综合人才引力仍有提升空间。

蓝皮书建议，鼓励留学人员回国发展，为海归群体和全球优秀青年人才提供更加完善友好的服务体系。建立健全海外留学生回国就业、创业的渠道和机制，提供并完善包括税收、工资、落户、住房、子女教育等方面具有国际竞争力的人才发展激励与保障措施。强调人才吸引政策在行业、区域、职业发展阶段等方面的差异性与针对性。

蓝皮书由全球化智库(CCG)与西南财经大学发展研究院共同研究编著，由社会科学文献出版社出版。