土耳其：科兴疫苗三期临试结果保护率为83.5%

土耳其卫生部长科贾3日说，根据中国科兴公司在土耳其进行的三期临床试验结果，该公司冠病疫苗保护率达83.5%，重症保护率达100%。

据香港中通社报道，科贾当天在记者会上援引土耳其哈切特佩大学的相关数据作出上述表示。

哈切特佩大学3日发表声明说，在中国科兴疫苗的三期临床试验中，共有10216名志愿者至少注射一剂疫苗或安慰剂。志愿者年龄在18至59岁之间，由处于高风险的医护人员和处于正常风险的一般人群构成，其中42.2%为女性，57.8%为男性。临床试验中未出现死亡情况，观察到的最常见不良反应为疲劳、头疼、肌肉酸痛、发烧等。在土耳其进行的试验中最多的副作用是注射部位疼痛，占接种者总人数的1.6%。

去年9月14日起，中国科兴公司研发的冠病疫苗在土耳其开展三期临床试验。科贾去年12月曾表示，对土耳其接种科兴疫苗志愿者数据的初步分析显示，科兴疫苗的有效性达91.25%。今年1月13日，土耳其药品和医疗设备局批准紧急使用科兴疫苗。

土耳其1月14日启动大规模疫苗接种工作，将分四个阶段为民众接种中国科兴研发的克尔来福冠病疫苗。截至目前，土耳其总计接种超过943万剂次中国冠病疫苗。

土耳其卫生部网站3日发布的数据显示，该国当天新增冠病确诊病例11520例，累计确诊2734836例；新增死亡病例65例，累计死亡28771例。