拜登国安战略指南：中国是唯一有实力挑战国际体制的竞争者

美国白宫国家安全委员会周三（3日）公布了拜登政府的首份国家安全战略指南，其中特别指出中国是唯一有潜在综合实力挑战国际体制的“主要竞争者”。

据美国之音报道，国安会表示，这份战略指南是总统拜登在与世界接触时的愿景，为美国政府各部门提供国安战略指导。

战略指南警告说，包括美国在内的全球民主正在日益受到围攻，“自由社会一直从内部受到腐败、不平等、不公平、两极化、民粹主义以及对法治的反自由威胁的挑战，因冠病危机而加速的民族主义和本土主义制造了各国为自己的心态，使我们所有人都多了孤立，少了繁荣，少了安全。民主国家还越来越受到外部敌对威权强国的挑战。”

拜登在指南的前言中表示，美国必须向外拓展，而非退缩回国内，要在全世界展现美国实力，在威胁还没来到美国之前就先行消弭。

指南也指出，世界权力分配正在改变，也带来新的威胁，特别是中国，因为中国迅速变得更加强势，并且在美国竞争者当中，只有中国有潜力结合经济、外交、军事与科技力量来持续挑战一个稳定和开放的国际体系。

美国国务卿布林肯同日早些时候发表讲话，阐述了这份战略指南当中外交政策的部分，在中国方面，他说，美国21世纪面临的“最大的地缘政治考验”就是美国与中国的关系。

布林肯说，美国要从“优势地位”来“管控”与中国的关系，“这要求我们在外交中和国际组织中进行接触，因为在我们退出之处，中国已经趁虚而入。”

指南中说，拜登政府将透过北约组织、澳大利亚，新西兰还有亚洲地区的盟友如日韩等国际盟友合作，在国际上站在一起，团结各国力量来建立更有效的国际规范，让像中国这样的国家为其行为负责，“这样的国际联盟优势才是美国最大的战略资产”。

指南中提到，美国政府将支持台湾这个领先的民主、重要的经济与安全伙伴，美国对台湾有着长期承诺，同时将在香港、新疆与西藏等事务方面，坚持民主、人权以及人性尊严。

拜登政府也将在合乎美国与中国共同利益方面，与中国寻求气候变化、全球健康安全、武器控管与不扩散等方面的合作。