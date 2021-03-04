香港被剔出美国传统基金会“经济自由度”评级

美国传统基金会（Heritage Foundation）最新发布的《经济自由度指数》，香港首次被剔出评级。去年香港被新加坡取代，结束于1995年成立以来连续25年“最自由经济体”的地位；去年排35名的澳门也榜上无名。

据香港01报道，时至今年，香港更完全在最新的名单中消失，原因是2019年反修例风波后，北京在香港政策上的影响力日益增强，香港已与中国大陆城市没有大的分別。

彭博社指出，自1997年回归以来，香港连续22年位居最自由经济体榜首。报告曾指出，香港是通往中国的理想门户，拥有独立司法机构、新闻自由和深厚的金融市场，但是社会运动及《香港国安法》的落实，已令香港于去年被新加坡取代，排名跌落第二位。

对于此次被剔除，有份参与指数发布的《华尔街日报》就引述负责编制指数的编辑指，香港近年发展明显受北京操控，过去两年政治自由及自治受损，令香港与其他中国主要城市，例如北京和上海无大分别。该编辑称，虽然香港及澳门两个特别行政区，为市民提供的经济自由度，都比中国公民的为高，但是近年事态发展表明，两地的政策均由北京控制。

据最新的报告，新加坡继续排在榜首，报告认为新加坡在每个指数类别中，都被评为最自由的国家，尽管新加坡在财政健康和金融自由方面的指标得分，仅仅越过最高类别的门槛；排第二位的是新西兰；其次是澳洲，瑞士和爱尔兰。

中国大陆则排在第107位，得分仅58.4，被评定为“大部分不自由”，报告认为中国大陆应确保于北京这个商业中心以外，全国都要实施对商业友好的政策，并指中国大陆作为世界最大经济体之一，也是世界最大出口国，但人均收入却低于全球平均水平，经济增长的放缓速度或比官方承认的更为严重，为中国当局的意识形态经济框架带来严峻挑战。