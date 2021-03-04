被爆与台湾老公闹婚变 福原爱发道歉声明　

说得一口流利东北话的日本乒乓球天后福原爱与台湾兵乓好手江宏杰结婚4年多，近日惊传婚变，震惊多个亚洲国家和地区。

福原爱今天通过公司官网发声明，正式回应有关婚变的传闻，为此事给大家造成困扰感到相当抱歉。

声明说：“我公司关于福原爱相关报道的回应如下：本次，对于我公司代表福原爱社长的相关报道，让福原爱的粉丝以及相关人担心，给各位造成了困扰，非常抱歉。关于此次报道，大家如果有想询问的问题，请联系福原爱的管理公司。”

日媒近日爆料称，福原爱与江宏杰已协议离婚，并称福原爱长期遭受男方语言暴力。日本周刊杂志《女性seven》昨天还晒出福原爱和陌生男子一起在横滨出游的照片，疑似暗示“福原爱婚内出轨”。

福原爱为此回应说，该男子是她的好朋友，是很支持她的一个重要朋友。 “我最近心情不稳定，确实有去饭店休息，但我们是订了两个房间。”她也承认该男子有去她家，但一样是在不同房间过夜。

台湾媒体昨天报道称，江宏杰通过经纪公司回应说，自己和妻子福原爱没有离婚，他不认识与福原爱出游的男子。

江宏杰说：“异国婚姻的确有很多事情需要双方一起努力，之前两人也有跟媒体说，他们会定期开会讨论家里大小事情。但不要攻击家人，现阶段小孩与爱妈也都是江家在照顾。”

福原爱2016年9月和江宏杰正式宣布结婚，至今育有一对儿女。婚后两人经常秀恩爱，但据日媒报道，生活中并不是这样。

日媒《周刊文春》报道称，福原爱的友人爆料，女方在怀孕生第一胎的时候，其实非常辛苦，因为孕吐反应严重，却被江宏杰怒骂营养不足。而决定离婚的关键是2019年发生的事件，是福原爱去看完牙医回家路上，江宏杰骂福原爱：“像是要挑逗一样把嘴巴张开，你这个妓女！”

据台湾媒体今天报道，曾有日媒早在福原爱、江宏杰结婚时就不看好，因为两人的年收入差了37倍，不过婚后两人进军演艺圈，也前往大陆参加实境秀，知名度大开，还合体代言、拍广告以及出席活动，粗估至少有近10亿日币身价。

然而，如果两人真的闹婚变分开，会重创形象，商业合作喊停，还可能会有庞大的代言违约金，会对他们的经济造成重大影响，因此有日媒推测，即便两人感情回不到过去，也不会分开，再加上小孩还小，也怕工作受影响，目前可能仅会继续维持现有形象。

嫁做台湾媳妇的福原爱从小就在中国大陆接受训练，并一度在大陆的乒乓球俱乐部打球，所以在大陆的知名度相当高。

据大陆媒体报道，福原爱给大众印象最深刻的，是她很讨喜的萌系长相，水平堪比母语的十级东北话，以及被中国球员在球场上“暴虐”到哭泣的场面。

福原爱和中国乒乓球员关系也非常好。王楠很喜欢她，结婚时还找她当伴娘。刘诗雯每次见到福原爱，都要踮起脚和她比身高。

让人印象最深刻的一场比赛是，2008年北京奥运会的“让球”事件。福原爱对上张怡宁，第二局张怡宁已经打到9:0，她却突然直接将球发到地上，让福原爱拿下一分。

有报道说，在许多大陆网友眼中，32岁的福原爱依然是那个说着地道东北话的日本瓷娃娃。婚变消息传出后，网友们安慰的留言如潮水般涌入了福原爱的微博评论区。不少人说，“爱酱，我们都是看着你长大的，过得不开心就离婚，别委屈自己。”