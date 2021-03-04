港47名民主派完成陈词 料今日内有定夺

香港47名泛民主派因参与去年7月中“35+初选”被控串谋颠覆国家政权罪。对于案件，法庭聆讯历史性延续到第四日，所有被告均已完成补充陈词，预期于今日内会有定夺。

据《星岛日报》报道，案件周一于西九龙裁判法院首次提堂，“马拉松式”法庭聆讯历史性延续到第四日，聆讯总时间已超过25小时，至少九名被告先后不适送院，数名被告昨日突然终止律师代表。《国安法》指定法官兼总裁判官苏惠德今早10时听取其保释申请陈词及处理保释程序报道争议，所有被告均已完成补充陈词。

庭中除连日到庭的职工盟秘书长李卓人、同案没有被控的前立法会议员邝俊宇及民阵召集人陈皓桓外，香港中文大学政治与行政学系副教授周保松、“长毛”梁国雄太太陈宝莹及前立法会议员张超雄亦有到来旁听支持被告。



47名被告依次为戴耀廷、区诺轩、赵家贤、钟锦麟、吴政亨、袁嘉蔚、梁晃维、郑达鸿、徐子见、杨雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟静、何启明、冯达浚、刘伟聪、黄碧云、刘泽锋、黄之锋、谭文豪、李嘉达、谭得志、胡志伟、施德来、朱凯迪、张可森、黄子悦、伍健伟、尹兆坚、郭家麒、吴敏儿、谭凯邦、何桂蓝、刘頴匡、杨岳桥、陈志全、邹家成、林卓廷、范国威、吕智恒、梁国雄、林景楠、柯耀林、岑敖晖、王百羽、李予信及余慧明。



众被告全被控于2020年7月1日至2021年1月7日期间，在香港一同串谋及与其他人串谋，旨在颠覆国家政权，而组织、策划、实施或者参与实施，以威胁使用武力或其他非法手段。

