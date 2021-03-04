消息：中国银保监会首席风险官肖远企升任副主席

中国媒体了解到，有关中国银保监会新任副主席的任命到了：银保监会现任首席风险官兼新闻发言人肖远企升任银保监会副主席。

据财新网报道，目前，银保监会的官网上，依然显示“一正五副一纪检”的领导班子：主席是郭树清，副主席是黄洪、曹宇、周亮、梁涛、祝树民，以及中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组组长李欣然。但其中两位副主席面临到龄退休：副主席黄洪与祝树民均是1960年生人，2020年已年满60岁。

记者此前了解，银保监会高层于辛丑年春节过后开会讨论了干部到龄退休及补位问题。至3月初，有关任命已下达到位，肖远企升任银保监会副主席。

肖远企是资深监管干部，兼具国际视野与监管经验，曾参与WTO（世界贸易组织）和双边、多边自由贸易区谈判，为近年来罕见的从银保监体系内提拔的副部级官员。

据路透社报道，肖远企履历显示，其于1990年毕业于中国人民银行研究生部，曾相继在央行外事局、中行北京分行工作；2000年起，相继在澳门金融管理局、广东原银监局、重庆银监局任职。

2009年肖远企回到北京，相继出任原银监会监管二部主任、监管一部主任。2015年任审慎规制局局长一职，任职期间牵头制定多项政策，包括《商业银行流动性风险管理办法》、《商业银行大额风险暴露管理办法》等。

2018年原银监会、原保监会合并成立银保监会，审慎规制局被撤并，肖远企任银保监会首席风险官、新闻发言人等职。