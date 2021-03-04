人大代表：应注重性别差异教育 让男孩更像男孩

中国青少年“阳刚之气”培养等话题在今年1月才刚刚引发一轮舆论热议，中国全国人大代表、苏州大学校长熊思东昨天（3日）又表示，将在两会提交建议，充分考虑学生的性别差异，真正让“男孩更像男孩”。

据澎湃新闻报道，熊思东称，他将向大会提交《关于在“五育并举”人才培养中注重性别差异化教育的建议》。

熊思东称，当前不少男生表现出做事畏缩、依赖性强，个性喜静怕动、胆小无主张，缺乏冒险、勇敢和探索精神以及自信心不足等与传统“男子气概”相悖的气质特征，引发社会、家庭担忧。

中共中央、国务院曾在2019年印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，强调坚持“五育并举”，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，全面发展素质教育。

熊思东认为，在“五育并举”中，应充分考虑学生的性别差异，健全学生的人格品质，真正让“男孩更像男孩，女孩更像女孩”。

他还对此提出多项建议，一是加强有区别的性别教育，开展有区别的青春健康教育进校园活动，引导学生了解生理性别和社会性别；在性别教育中加强美育，引导学生摒弃浮夸、奢靡、扭曲的性别审美取向。

二是注重针对性的课程设置。例如，在体育教育中针对不同性别开设差异化课程，引导男生更多地参加足球、篮球、橄榄球、击剑等对抗性较强的运动，引导女生更多地参加艺术体操、跳绳、瑜伽等有助于增强柔韧性的运动。

三是加强意志锤炼，根据学生性别特点开展有针对的训练，帮助学生塑造勇敢、坚毅、担当等品质。例如针对男生设置军事技能课程、野外生存课程等，针对女生设置安全防护课程、团队拓展训练课程等。