下午察：大陆高铁通台湾规划暗藏统一时间表？

中国大陆官媒新华社上个月24日报道，中共中央和国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，提到从今年至2035年的交通网规划，并在“国家综合立体交通网主骨架布局示意图”上，画出一条从福建福州连接到台北的“通道”。
纲要提出，要从福州兴建高铁到台北，这条线路属于京津冀—粤港澳主轴中的支线。此条高铁建成后，可从福州直接到台湾，两地直线距离约250公里，按照现在的高铁时速，不到一小时就能抵达台北。
这并非中国大陆首次提出通往台湾的交通网。据观察者网不完全统计，“把路修到台湾”的相关规划已经持续十几年时间。将台湾纳入整体交通网建设，也是大陆一以贯之的统一台湾的意志之体现。
在两岸关系陷入谷底，以及大陆民间涌现武统台湾声浪的大背景下，这次中国国务院公布的交通规划纳入台湾，在两岸引起了更多关注，并引发“两岸统一时间表”的讨论。
变相统一时间表？
中国国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》的规划期限是2021至2035年要完成，其远景展望至本世纪中，也就接近中共领导人所提到的“两个100年”之中的“建国100年”、亦即2049年建成社会主义现代化强国的国家目标。
这引发外界对于北京何时统一台湾的讨论，2035年被视作关键的时间节点。有分析认为，规划纲要暗示着统一时间表。有网民说，“这不是一份交通规划，而是统一时间表。” 另有网友称，“京台高速就差最后一截了”。
中国大陆国台办旗下新闻网站《中国台湾网》发文称，“高铁要修到台湾省，这可不是说说而已。”大陆网媒观察者网在报道时打出了“修路到台湾，我们是认真的”的标题，强调了中国大陆决心建造两岸路线。
台湾民进党立委王定宇本月1日在接受《自由时报》的访问时说，“这只是统战的伎俩”，若是公路延伸到台北，就让将台湾列入“一中”范围。他认为，外界将公路连台的计划“当成科幻小说看就好”。亲绿媒体《自由时报》早前也称，“网友直呼‘又在作梦’”。
衔接两岸的路线图
早在2004年，中国国务院审议通过的《国家高速公路网规划》中就布局了台北，在首都北京的七条放射线中，其中有一条规划到台北。
2008年的《中长期铁路网规划（2008年调整）》中，福州到台湾的通道就显示为“规划研究铁路”。2009年中国铁道部规划的“369海峡铁路网”以及2011年《十二五规划纲要》中，福州至台北段均标注为“规划研究路段”。
2016年，发改委印发《中长期铁路网规划》，构筑了“八纵八横”高速铁路主通道。台北出现在“京港（台）通道”这一纵向通道当中。2017年，《十三五综合交通运输体系发展规划》提出十横十纵布局，京台高速被规划为扩容工程。
大陆对于建高铁到台湾并非纸上谈兵，规划中的京台高铁福州平潭段已经在去年10月完工通车。
《平潭时报》此前报道，京台高速平潭段是中国国家高速公路网的重要一段，是京台高速的重要组成部分，已经全线贯通，未来目标是修建平潭到台北的海底隧道。
为什么是平潭？
平潭是位于福建省东部沿海的一个岛县，素有“千礁岛县”之称，由以海坛岛为主的126个岛屿组成。陆地面积392.92平方公里，海域面积6064平方公里。其主岛海坛岛陆地面积324.12平方公里，是中国第五大岛。
平潭县地扼台湾海峡要冲，距台湾仅68海里，是中国大陆距台湾最近的岛县。这里开通高铁，必然是离台湾最近的高铁。
技术上有多难？
中国大陆与台湾之间隔着台湾海峡，要打造衔接两岸的铁公路通道，海底隧道或跨海大桥是主要选项。
21世纪发展研究院台湾海峡隧道论证中心原主任、清华大学土木水利学院吴之明教授表示，台海通道还处于规划阶段，目前多种方案需要进行工程技术比较研究，其中既有公铁两用桥梁设计，也有全部隧道模式建设，还有桥隧人工岛结合方案，总的工程方案还未最后选定。
据《大公报》报道，吴之明说，台海通道选址在国家交通规划中，倾向北线方案，即由福建福清经平潭岛、跨过海峡直达新竹，全长约130公里。
吴之明也是台海通道的倡导者和推动者。他说，目前倾向规划建设公铁两用，“不仅汽车能够过去，也希望高铁能够开过去，和台湾岛内铁路系统能够联结起来。”
吴之明称，台海通道方案随着科学技术的发展在不断改进中，在技术层面不存在不可逾越的困难。
吴之明不久前刚考察了正在施工建设中的“深圳至中山跨江通道”项目，在他看来，相较港珠澳大桥，“深中通道”又有了新的科学技术发展，未来台海通道除采用港珠澳大桥的科学技术方案外，“深中通道”呈现新的科学技术或也会加以采用。
都是政治问题
无论如何，打造两岸之间的公铁路通道，涉及的不只是工程技术问题，还有更高难度的政治问题。
2016年国民党马英九政府执政时期，台湾陆委会就表示，如果大陆希望跨海兴建高铁至台北，除工程技术、营运安全及成本考量等事项外，更涉及台湾安全、民意反应和两岸互动等复杂问题。
厦门大学港澳台研究中心主任李非教授在接受《大公报》访问时也表示，台湾是中国的一部分，中国的基建技术世界一流，在技术、资金上修海底隧道到台湾不成问题，把台湾纳入规划是顺理成章的事情。但他指出，现在在政治上还不成熟，将来如果两岸问题解决后，会更具体落实。