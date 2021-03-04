下午察：大陆高铁通台湾规划暗藏统一时间表？

中国大陆官媒新华社上个月24日报道，中共中央和国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，提到从今年至2035年的交通网规划，并在“国家综合立体交通网主骨架布局示意图”上，画出一条从福建福州连接到台北的“通道”。

纲要提出，要从福州兴建高铁到台北，这条线路属于京津冀—粤港澳主轴中的支线。此条高铁建成后，可从福州直接到台湾，两地直线距离约250公里，按照现在的高铁时速，不到一小时就能抵达台北。

这并非中国大陆首次提出通往台湾的交通网。据观察者网不完全统计，“把路修到台湾”的相关规划已经持续十几年时间。将台湾纳入整体交通网建设，也是大陆一以贯之的统一台湾的意志之体现。

在两岸关系陷入谷底，以及大陆民间涌现武统台湾声浪的大背景下，这次中国国务院公布的交通规划纳入台湾，在两岸引起了更多关注，并引发“两岸统一时间表”的讨论。

变相统一时间表？

中国国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》的规划期限是2021至2035年要完成，其远景展望至本世纪中，也就接近中共领导人所提到的“两个100年”之中的“建国100年”、亦即2049年建成社会主义现代化强国的国家目标。

这引发外界对于北京何时统一台湾的讨论，2035年被视作关键的时间节点。有分析认为，规划纲要暗示着统一时间表。有网民说，“这不是一份交通规划，而是统一时间表。” 另有网友称，“京台高速就差最后一截了”。

中国大陆国台办旗下新闻网站《中国台湾网》发文称，“高铁要修到台湾省，这可不是说说而已。”大陆网媒观察者网在报道时打出了“修路到台湾，我们是认真的”的标题，强调了中国大陆决心建造两岸路线。

台湾民进党立委王定宇本月1日在接受《自由时报》的访问时说，“这只是统战的伎俩”，若是公路延伸到台北，就让将台湾列入“一中”范围。他认为，外界将公路连台的计划“当成科幻小说看就好”。亲绿媒体《自由时报》早前也称，“网友直呼‘又在作梦’”。

衔接两岸的路线图

早在2004年，中国国务院审议通过的《国家高速公路网规划》中就布局了台北，在首都北京的七条放射线中，其中有一条规划到台北。

2008年的《中长期铁路网规划（2008年调整）》中，福州到台湾的通道就显示为“规划研究铁路”。2009年中国铁道部规划的“369海峡铁路网”以及2011年《十二五规划纲要》中，福州至台北段均标注为“规划研究路段”。

2016年，发改委印发《中长期铁路网规划》，构筑了“八纵八横”高速铁路主通道。台北出现在“京港（台）通道”这一纵向通道当中。2017年，《十三五综合交通运输体系发展规划》提出十横十纵布局，京台高速被规划为扩容工程。

大陆对于建高铁到台湾并非纸上谈兵，规划中的京台高铁福州平潭段已经在去年10月完工通车。

《平潭时报》此前报道，京台高速平潭段是中国国家高速公路网的重要一段，是京台高速的重要组成部分，已经全线贯通，未来目标是修建平潭到台北的海底隧道。

为什么是平潭？

平潭是位于福建省东部沿海的一个岛县，素有“千礁岛县”之称，由以海坛岛为主的126个岛屿组成。陆地面积392.92平方公里，海域面积6064平方公里。其主岛海坛岛陆地面积324.12平方公里，是中国第五大岛。

平潭县地扼台湾海峡要冲，距台湾仅68海里，是中国大陆距台湾最近的岛县。这里开通高铁，必然是离台湾最近的高铁。

福建平潭海峡公铁大桥去年10月公路面试通车。中国媒体报道，此次通车为长乐松下至平潭段高速公路主线通车目标提供了有力保障，而该段公路是中国高速公路网京台线重要组成部分。（中新社档案图）

技术上有多难？

中国大陆与台湾之间隔着台湾海峡，要打造衔接两岸的铁公路通道，海底隧道或跨海大桥是主要选项。

21世纪发展研究院台湾海峡隧道论证中心原主任、清华大学土木水利学院吴之明教授表示，台海通道还处于规划阶段，目前多种方案需要进行工程技术比较研究，其中既有公铁两用桥梁设计，也有全部隧道模式建设，还有桥隧人工岛结合方案，总的工程方案还未最后选定。

据《大公报》报道，吴之明说，台海通道选址在国家交通规划中，倾向北线方案，即由福建福清经平潭岛、跨过海峡直达新竹，全长约130公里。

吴之明也是台海通道的倡导者和推动者。他说，目前倾向规划建设公铁两用，“不仅汽车能够过去，也希望高铁能够开过去，和台湾岛内铁路系统能够联结起来。”

吴之明称，台海通道方案随着科学技术的发展在不断改进中，在技术层面不存在不可逾越的困难。

吴之明不久前刚考察了正在施工建设中的“深圳至中山跨江通道”项目，在他看来，相较港珠澳大桥，“深中通道”又有了新的科学技术发展，未来台海通道除采用港珠澳大桥的科学技术方案外，“深中通道”呈现新的科学技术或也会加以采用。

都是政治问题

无论如何，打造两岸之间的公铁路通道，涉及的不只是工程技术问题，还有更高难度的政治问题。

2016年国民党马英九政府执政时期，台湾陆委会就表示，如果大陆希望跨海兴建高铁至台北，除工程技术、营运安全及成本考量等事项外，更涉及台湾安全、民意反应和两岸互动等复杂问题。

厦门大学港澳台研究中心主任李非教授在接受《大公报》访问时也表示，台湾是中国的一部分，中国的基建技术世界一流，在技术、资金上修海底隧道到台湾不成问题，把台湾纳入规划是顺理成章的事情。但他指出，现在在政治上还不成熟，将来如果两岸问题解决后，会更具体落实。