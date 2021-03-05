消息指港特首选举委员会将增至1500人

中国全国人大将审议《关于完善香港选举制度的决定》草案，港媒消息指，北京拟增加行政长官选委会议席，由1200人增至1500人，并新增一个界别，原有区议会在选委会的议席将取消，原定今年9月举行的立法会选举也有可能再次推迟到明年9月才举行。

综合《星岛日报》《南华早报》和香港01报道，立法会则由70席，增至90席，部份新增议席由选举委员会选出。

全国人大会议昨晚召开记者会，公布这次会议10项议程，当中包括审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》的议案。全国政协两名副主席张庆黎及身兼港澳办主任的夏宝龙，晚上亦于政协礼堂接见港区政协委员。

据了解，会上交代了香港选举制度的改革方案，包括拟在行政长官选委会新增第五个界别、议席增至1500人，并取消117个区议员特首选委席位；立法会则增至90席、部分由选委会选出，以及取消5个超级区议会议席等。

消息人士称，地区直选、功能组别及选委会三个组别的议席数量将不是30-30-30平均分布，地区直选议席有可能减少，以便让更多议席划入选委会类别。

消息人士透露，选委会预计今年12月举行选举，而由于选委会人士在12月过后才能加入立法会，立法会选举有可能再次延期举行。

港府发表声明回应，指政治体制问题是中央事权，中央有权有责修改完善香港的选举制度。特区政府尊重中央在政治体制完善方面的主导权，并会作出全面配合。