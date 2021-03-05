美调查：七成美国民众愿牺牲经济关系在人权问题上向华施压

美国智库皮尤研究中心(Pew Research Center)当地时间周四（4日）公布的一份调查报告显示，过去三年美国民众对中国的态度已经明显恶化，有70%受访者称华盛顿应该强硬面对中国的人权纪录问题，即使会伤害两国的经济关系。

皮尤研究中心在官网上公布的报告称，“美国民众希望在与中国的双边关系中更加注重人权，即使代价是牺牲经济关系。”

此外，调查数据也显示，有近九成受访者将中国视为竞争者或是敌国，而非伙伴。相较于西班牙裔（21%）或黑人（12%），美国白人（42%）更容易将中国视为敌人

共有2596名美国成年人今年1月参加这项调查。

皮尤调查显示，53%美国民众相信美国总统拜登将能有效应对中国，该比率低于其他全球议题，例如应对恐怖主义、气候变迁、动用武力、以及管理贸易等等。

整体而言，美国对中国的负面看法自2018年以来急速升高，其中67%受访者对中国的观点是“非常冷淡”或是“冷淡”，三年之前持此一观点的受访者比例为46%。只有11%的受访美国民众对中国抱持和善态度。

报告指出，认为中国支持网络攻击，以及人权纪录问题“非常严重”的受访者比例较2020年跳升七个百分点，分别达到65%及50%。

多数美国民众也认为美国就业机会流失至中国、以及中国军事势力增强是非常严重的问题，受访者比例分别较去年升高六个百分点至53%及52%。

有54%的美国民众称，中国对于冠病疫情爆发的处置不力，但有更高比例的58%美国民众认为美国对于疫情的处置不佳。