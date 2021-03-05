天问一号火星图上显“小白条” 科学家：反射光或霜冻

中国国家航天局昨天（4日）发布了由天问一号探测器拍摄的高清火星影像图。在其中两张黑白图像上，一些细密的白色条状物引起了部分网友的好奇：不会是下雪了吧？为什么是白色的？

中国国家航天局发布了由天问一号探测器拍摄的高清火星影像图（中国国家航天局）

中国国家航天局发布了由天问一号探测器拍摄的高清火星影像图（中国国家航天局）

中国科学院国家天文台研究员郑永春判断认为，这些白色部分很可能是火星沙丘坡面的反射光，同时也可能包含二氧化碳固化后形成的霜冻。

根据国家航天局发布的信息，黑白图像由高分辨率相机在距离火星表面330千米至350千米高度拍摄，分辨率约0.7米，成像区域内火星表面小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见。

郑永春指出，火星表面由风吹形成了一个个沙丘，其坡面反射光会在照片中呈现为白色。照片中许多小白条是月牙形，月牙弧形的方向反映了风的走向。之所以看起来比较白，其实是相机曝光过度所致。由于火星表面明暗不均，为了把暗处拍清楚，就可能会使亮处曝光过度，事实上这些地方并没有那么白。

郑永春也认为，图片中的白色部分也可能包含二氧化碳固化后形成的霜冻。

不过郑永春说，天问一号拍摄的图片中是否有固化二氧化碳，暂时不能下定论。因为这种现象只会在温度较低的季节出现，而此次国家航天局没有透露图片拍摄的具体位置，无法判断该地区处于什么季节。

实际上，火星表面还有很多物质都可能在照片中呈现出白色，例如岩层出露，以及盐类、矿物质等。郑永春表示，在本次照片里不排除有这些物质，但应该很少。