全国人大草案：建立有香港特色的选举制度

全国人大本次会议今天开幕，并将审议人大常委会关于提请审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》的议案。

根据港媒香港01和明报报道，全国人大常委会副委员长王晨介绍草案时说，要调整优化选举委员会，建立有香港特色的民主选举制度，重新构建选举特首的选举委员会，同时要修改行政长官及立法会的产生办法，也要修改《基本法》附件一及附件二，强调不涉及修改《基本法》正文。

王晨在发言时表示，要完善本港的选举制度，总体思路是“以对香港特别行政区选举委员会重新构建和增加赋权为核心进行总体制度设计”，具体包括优化选委会的规模、组成及产生办法；除继续选举特首外，赋予选委会选举较大比例立法会议员，以及直接参与提名参选立法会议员的职能。



王晨说，要通过选委会，“扩大香港社会均衡有序的政治参与和更加广泛的代表性”，对有关选举要素做出调整，同时建立“全流程资格审查机制”，继而形成一套“符合香港情况、有香港特色的新的选举制度”。

王晨表示，为保持香港特区相关制度的连续性和稳定性，将会只修改基本法附件一和二，不会修改基本法正文，由中央以决定加本地立法的方式，分部推行。

他说，在全国人大做出决定后，会授权人大常委会按照有关决定，与有关方面及早启动相关修例程序，在经修订的附件一和二依法公布实行同时，原有的附件一和二会废止。

王晨：有人策划并实施所谓“预选”企图取得立法会主导权

王晨指，完善本港的选举制度，包括特首产生办法和立法会产生办法，确保由"爱国者治港"，有利维护国家安全发展利益。他指，香港自2019年修例风波以来，反中乱港势力、本土主张分裂势力，公然鼓吹"港独"主张，公然利用立法会、区议会平台及公职人员身份，肆无忌惮、反中乱港，阻挠特区政府依法施政，有人策划并实施所谓"预选"，企图取得立法会主导权，进而夺取香港管治权。

王晨说，香港社会乱象表明，现行选举机制存在明显的漏洞和缺陷，为反中乱港势力夺取香港特区管治权的契机，需要采取必要措施完善香港选举制度，消除制度机制的隐患和风险，确保以爱国者为主体的港人治港，确保香港特区依法施政，一国两制实现沿着正确方向前进。

他也说，爱国者标准是全心全意拥护香港，不损害香港的繁荣和稳定。香港自古以来是中国的领土，香港特区是不可分离的部分，享有高度自治权的地方行政区。王晨也引述中国已故领导人邓小平称，香港要由爱国者治港，做到爱国者治港，中央的全面管治权才可以得到有效实施。