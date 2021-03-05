经济学家：中国今年GDP目标不难达到 更多兼顾中长期发展

中国国务院总理李克强今天（3月5日）在全国人大开幕会议做政府工作报告时将2021年的中国国内生产总值(GDP)增长预期目标订在6%以上。

路透社分析认为，这个目标显然低于今年增速有望达到8-9%的普遍预期，目标是肯定能实现的。分析人士普遍认为，设目标的目的更多是为了十四五的衔接、考虑中长期的计划，整体来看GDP的重要性还是在淡化，还是要专注于高质量增长。

政府工作报告也指出，今年中国赤字率拟按3.2%左右安排，将安排新增地方政府专项债发行3.65万亿元人民币（约7500亿新元，下同），去年分别为3.6%和3.75万亿；今年目标居民消费价格涨幅3%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡。

政府工作报告说：“经济增速是综合性指标，今年预期目标设定为6%以上，考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。”

报告还称，经济增速、就业、物价等预期目标，体现了保持经济运行在合理区间的要求，与今后目标平稳衔接，有利于实现可持续健康发展。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩认为，6%以上的GDP目标，“其实是一个没有太大意义的目标，因为肯定会完成的”。

他认为，设定目标的用意是告诉大家目标并没有被放弃，明年很可能还是有目标的。去年没有目标只是一种非常态。他说：“常态还是有一个大致的经济增速的区间，这其实也是为了配合2035年长期目标的计划。”

今年是中国十四五“开局之年”。根据十四五规划纲要草案，十四五期间目标为经济运行保持在合理区间，各年度视情提出经济增长预期目标，居民人均可支配收入增长与GDP增长基本同步，扩大中等收入群体；城镇调查失业率控制在5.5%以内，物价水平保持总体平稳。

渣打银行首席经济学家、大中华区研究部主管丁爽也认为6%的目标容易实现，作用是为了衔接十四五后面的年份。他说：“所以十四五期间年度经济增长目标还会有，但第一年目标如果设太高了，后面就不太好设。”