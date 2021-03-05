美司法部被指拒绝调查特朗普政府华裔部长案件

文件显示，美国监察长办公室提出对前特朗普政府华裔部长赵小兰可能滥用职权的指控展开审查，但美国司法部拒绝调查或起诉赵小兰。

据路透社报道，前天（3日）公布的监察长报告提到了针对赵小兰的指控，包括赵小兰指示工作人员替她研究个人物品，或使用赵小兰的个人信用卡，替她在线上购买这些物品，或是替赵小兰或她的父亲赵锡成办理其他个人事务。

这份报告主要侧重于赵小兰与她的家族企业福茂集团（Foremost Group）有关的行为。赵锡成创办了福茂集团，赵小兰的胞妹赵安吉是公司的首席执行官。

报告提到，赵小兰曾计划让她的亲人一同参加原定2017年11月对中国进行的官式访问，但这个官式访问随后被取消。这个官式访问的行程包括前往获得赵家企业支持的学校。

报告也说，赵小兰委托通过政治任命任职的人员，替一名外国学生与美国国土安全部官员取得联系，而这名学生是赵家慈善事业受益者。

报道称，监察长办公室去年12月，即总统特朗普任期结束前几周，将他们的调查结果转交给了哥伦比亚特区检察官办公室进行刑事起诉，但哥伦比亚特区检察官办公室拒绝展开刑事调查，司法部公众诚信部门也拒绝这么做。

报告提到，检察官承认此案可能存在有待解决的道德或行政问题，但并不存在开展刑事调查的条件（predication）。