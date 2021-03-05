中国今年经济增长目标定于6%以上

中国为疫后经济全面恢复增长的2021年设立6%以上的经济增长目标，中国军费增幅也将随经济复苏，上调0.2个百分点至6.8%。

中国总理李克强今早在人大会议开幕式上做政府工作报告时研判：“中国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。”

他在时长一小时的报告中，宣布中国今年发展的主要预期目标，其中备受瞩目的国内生产总值（GDP）预期目标设在6%以上。

李克强解释，经济增速是综合性指标，今年预期目标设定为6％以上，考虑了经济运行恢复情况，与今后目标平稳衔接，有利于实现可持续健康发展。

受疫情带来的不确定性影响，中国去年打破数十年来惯例，没有设定量化的GDP增速目标。

去年中国经济取得2.3%增长，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。中国经济学界普遍认为，中国现阶段仍须设立GDP增速目标，以发挥“指挥棒”作用。

今年是中国“十四五”（2021年至2025年）开局之年。根据提交全国人大审议的“十四五”规划和2035年远景目标，官方没有给未来五年设立年均或累计经济增速目标，而是采用“保持在合理区间、各年度视情况提出”的表述。

除了GDP增速，官方为2021年设立的其他预期目标还包括，城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右等。

李克强也说，考虑到疫情得到有效控制和经济逐步恢复，今年赤字率将安排在3.2％左右。这比去年的3.6％以上有所下调，中国今年也不再发行抗疫特别国债。

今年的政府工作报告，把依靠创新推动实体经济高质量发展列为重点工作之一。李克强提出，要强化国家战略科技力量，实施好关键核心技术攻关工程。

他说，要大幅增加投入，落实扩大经费使用自主权政策，切实减轻科研人员不合理负担，使他们能够沉下心来致力科技探索，以“十年磨一剑”精神在关键核心领域实现重大突破。

中美激烈博弈下，中国在核心技术上面对“卡脖子”问题，摆脱核心技术受他国掣肘，预计会是未来很长一段时间中国经济工作一大侧重。

李克强在阐述“十四五”时期主要目标任务时也提到，全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”（2016年至2020年）时期实际。

中国宣布扶贫攻坚取得全面胜利的“后扶贫”时代，李克强提出，要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将对脱贫县从脱贫之日起设立五年过渡期，保持主要帮扶政策总体稳定。

他也重申实行高水平对外开放，强调将深化多边和区域经济合作，坚定维护多边贸易体制。

书面的政府工作报告表明，中国将积极考虑加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，简称CPTPP，中国称全面与进步跨太平伙伴关系协定）。报告也提及，要在相互尊重基础上，推动中美平等互利经贸关系向前发展。

另一方面，中国财政部预算报告显示，今年中国国防预算增幅为6.8％，比去年增加0.2个百分点。去年受疫情影响，中国经济增速大幅放缓，国防预算下调至6.6％，是32年来最低增幅。分析认为，中国在经济复苏后适当上调国防预算，显示在中美对抗、台海形势充满不确定性的情况下，中国将继续强化军事力量发挥威慑作用。

李克强在阐述“十四五”时期主要目标任务时也提到，全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”（2016年至2020年）时期实际。