香港政改：选委会将提名立会参选人并选举较大比例的立会议员

中国全国人大会议披露香港选举制度改革详情，原来负责选举香港特首的选举委员会将重新构建，除继续提名、选举特首外，还将负责提名立法会议员参选人，并选举较大比例的香港立法会议员。此次改革将涉及《基本法》附件一和附件二的修改，不会改动《基本法》正文。

全国人大本次会议今天（5日）开幕，其中一项议程是审议人大常委会关于提请审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》的议案。

人大常委会副委员长王晨在介绍草案时说，要调整优化选举委员会，建立有香港特色的民主选举制度，重新构建选举特首的选举委员会，同时要修改行政长官及立法会的产生办法。

王晨在发言时表示，要完善香港选举制度，总体思路是“以对香港特别行政区选举委员会重新构建和增加赋权为核心进行总体制度设计”，具体包括优化选委会的规模、组成及产生办法；除继续选举特首外，赋予选委会选举较大比例立法会议员，以及直接参与提名参选立法会议员的职能。

王晨说，要通过选委会，“扩大香港社会均衡有序的政治参与和更加广泛的代表性”，对有关选举要素做出调整，同时建立“全流程资格审查机制”，继而形成一套“符合香港情况、有香港特色的新的选举制度”。

他表示，为保持香港特区相关制度的连续性和稳定性，只修改《基本法》附件一和二，不会修改《基本法》正文，由中央以决定加本地立法的方式，分步推进和完成。

他说，在全国人大做出决定后，会授权人大常委会按照有关决定，与有关方面及早启动相关修例程序，在经修订的附件一和二依法公布实行同时，原有的附件一和二会废止。

王晨强调，香港选举制度是香港政治体制一部分，应当符合“一国两制”方针，符合香港实际情况，确保“爱国者治港”，有利维护国家主权安全发展利益，保持香港长期繁荣稳定。

他说，香港自2019年修例风波以来，反中乱港势力、本土主张分裂势力，公然鼓吹“港独”主张，公然利用立法会、区议会平台及公职人员身份，肆无忌惮、反中乱港，阻挠特区政府依法施政，有人策划并实施所谓"预选"，企图取得立法会主导权，进而夺取香港管治权。

王晨说，香港社会乱象表明，现行选举机制存在明显的漏洞和缺陷，为反中乱港势力夺取香港管治权提供了契机，需要采取必要措施完善香港选举制度，消除制度机制的隐患和风险，确保以爱国者为主体的港人治港，确保香港特区依法施政和有效治理，“一国两制”实践始终沿着正确方向前进。

他还说，爱国者的标准是尊重自己民族，诚心诚意拥护祖国恢复行使对香港的主权，不损害香港的繁荣和稳定。香港自古以来就是中国的领土，是中国不可分离的部分，是中国的一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央政府，“爱国者治港”是“一国两制”方针的应有之义。

（记者是《联合早报》北京特派员）