林郑月娥：按修改后基本法附件条文制定选举法例

中国全国人大会议3月5日早上在北京开幕，会议的第七项议程将审议《人大关于完善香港特区选举制度决定》草案。与会的香港特首林郑月娥表示，协助全国人民代表大会常务委员会修订《基本法》附件一行政长官的产生办法和附件二立法会的产生办法和表决程序，按稍后经通过的附件条文制定修改本地的相关选举法例，交立法会审议。

综合《星岛日报》与香港01报道，林郑月娥表示， “爱国者治港”绝不是一个新生的事物，符合香港的宪制要求，并指要求治港人士是爱国者乃理所当然。

她强调，“爱国者治港”是成功贯彻落实“一国两制”的必然和必要条件，不容含糊。

林郑月娥谈到，近年香港发生不利于“一国两制”贯彻实施的情况，也出现鼓吹港独、组织抗拒中央管治、甚至勾结外部势力制造社会动乱的份子。若不及时遏止，反中乱港势力将通过选举进入特区政治体制，损害香港的繁荣稳定，令“一国两制”岌岌可危。

林郑月娥表示，全国人民代表大会在这次会议中审议由中央主导进行完善香港特区的选举制度，是忠诚履行中央对特区的全面管治权，是全力支持特区政府拨乱反正、依法施政，是保障特区700多万市民的福祉。她和特区政府完全尊重中央对这次完善选举制度的主导权，并认同副委员长王晨在大会就有关《决定（草案）》说明中阐述的五大基本原则，包括全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针等，特区政府会全面配合，通过本地立法切实执行完善措施，坚持实践“爱国者治港”原则。

林郑月娥表示，由于香港未来12个月有多场选举，立法工作刻不容缓，特区政府定必全力以赴，反映香港社会各界意见，协助全国人民代表大会常务委员会修订《基本法》附件一行政长官的产生办法和附件二立法会的产生办法和表决程序，并按稍后经通过的附件条文制定修改本地的相关选举法例，交立法会审议。