华裔科学家涉隐瞒与中国的关系被FBI调查

一名美国华裔科学家被指在与美国政府有关的拨款申请书中，并未提及与中国研究机构的财务往来，美国联邦调查局目前对他展开调查。

据美国报章《班戈每日新闻》（Bangor Daily News）前天（3日）报道，呈交给美国法院的宣誓书提到，这名科学家阮一骏（Yijun Ruan）被列为美国机构杰克逊实验室（Jackson Lab）17个研究项目的主要研究者（primary investigator），而这些研究项目在2014年至2020年从美国国立卫生研究院获得超过1500万美元（2006万新元）的资金。

根据联邦调查局的说法，阮一骏在拨款申请书中，并未提及他也在华中农业大学和深圳人民医院工作，而这可能违反美国联邦电汇欺诈法。宣誓书并未提到，联邦调查局是否认为国立卫生研究的资金实际上被非法转移至其他研究组织。

宣誓书已经在去年12月30日呈交给美国东北城市班戈（Bangor）的联邦法院，但文件内容直到本周二（2日）才对外公布。

报道引述阮一骏的简历副本称，阮一骏是华中农业大学的本科生和研究生，并在1994年获得马里兰大学植物分子生物学博士学位。阮一骏曾在新加坡国立大学和新加坡基因组研究院任职，之后从2012年开始为杰克逊实验室工作。杰克逊实验室发言人周二说，阮一骏已不再为杰克逊实验室工作。

阮一骏目前没有在这起案件中面对任何控状，案件也仍在调查中。