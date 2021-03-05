1979年断交后 美驻日大使首邀台驻日代表至官邸餐叙

美国代理驻日大使杨舟（Joseph Young）3月2日邀请台湾驻日代表谢长廷至官邸餐叙，为1979年后首次有台湾驻日代表到美国驻日大使官邸。

杨舟与谢长廷昨天（4日）分别在各自的社交媒体上上传交流的照片。这也是自美国前任国务卿蓬佩奥卸任前解除美国官员与台湾官员的交往限制后，美台官员第四次在第三地会面交流。

此前台美官员在荷兰、法国、世贸组织总部所在地瑞士都曾会面交流。

据中时新闻网报道，杨舟昨天先在推特发文表示，本周邀请台北驻日经济文化代表处代表谢长廷至大使官邸交流，双方就区域稳定、经济繁荣，与加强人员联系交流等议题，进行讨论。

谢长廷接近中午时也在脸书发文，并转贴杨舟上传的照片。谢长廷说，应杨舟之邀，至美国大使官邸餐叙，台湾期盼继续深化与理念相近国家的友好伙伴关系。

杨舟上传与谢等人的合照，从谢长廷在官邸留言簿的内容来看，两人是在3月2日会面，谢长廷在留言簿写着，“愿台湾、美国、日本的友谊长存” ，他以英文署名官衔“台湾驻日代表”（Taiwan Representative to Japan）。

杨舟先前为美国国务院东亚太平洋局日本处长，曾派驻过中国大陆、新加坡、爱尔兰及肯尼亚等地，可说中文及日语。