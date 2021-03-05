台湾护藻礁公投连署突破50万关卡

台湾藻礁公投连署书昨天（4日）收到6万9310份签名，累计达50万7828份，超越环团自订的50万门槛。

据中时新闻网报道，台湾行政院发言人罗秉成昨重申，政府全力保护大潭藻礁，强调藻礁议题不是人民对抗政府，也不是环保对抗经济，而是“环保跟环保抉择的问题”，此议题是单一政策公投，不须过多政治语言，政府部门将秉持公开态度说明，期待与外界有更多讨论。

藻礁公投近期成为国民党与民进党新的角力场。国民党政府执政时曾规划在桃园观塘工业区兴建第三座天然气接收站，但环保团体深恐开发后会毁坏邻近的大潭藻礁而群起抗议。时任民进党主席蔡英文，2013年还在现场写下“藻礁永存”四个字。

然而，民进党执政后，仍准备执行这项计划，强调观塘工业区与工业港已通过环境评估，且开发面积由232公顷减至23公顷。环保团体无法接受民进党政府执政后改变立场，在多次陈情无望后发起“珍爱藻礁”公投，希望保留有7000年历史且全球独有的粉红色藻礁。

农历新年前环保团体连署情况不佳，民进党政府低调以对。眼看截止时间迫近，部分环团人士便与国民党、民众党和时代力量接触，拟参选2024年总统的中广董事长赵少康特邀发起公投的潘忠政上TVBS《少康战情室》说明原委。在舆论助阵及全台30所大学发起“粉红风暴”串联活动后，二二八连续假期公投连署人数急速往上冲，本周二（2日）达36万7864份，超过成案门槛，昨天累计超过50万份。

“珍爱藻礁”公投使环保团体与昔日友好的民进党站在对立面，绿营网军攻击潘忠政等环保人士和参与连署的本土社团为“中共同路人”，独派的基督教长老教会则退出藻礁公投连署。

台湾总统府发言人张惇涵表示，虽然各界提供许多意见，但目前方案已是现阶段最符供电需求的解答，人民有表达意见的权利，政府充分尊重，即使连署成案，执政团队仍会诚恳地与各界沟通并说明政策；藻礁议题绝非环保与经济之间的抗争，而是环境与环境间的对话与选择。

罗秉成昨天在行政院也表示，政府全力护藻礁，立场与年轻人、环团站在一起，彼此不是敌人，可以携手共同解决问题。