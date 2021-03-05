董建华赞今年两会议程对香港发展格外重要

中国全国政协副主席董建华今天（5日）就全国两会开幕发表声明，强调今年两会议程对推动国家和香港的长远发展，具有格外重要的意义。

据央视报道，董建华在声明中说，从国家治理的层面看，“十四五”规划以及“2035年远景目标”的纲要草案，是中央在新形势下高瞻远瞩的战略布局，不仅关系到14亿中国人民未来的福祉，也必将为世界经济带来巨大的发展机遇。

董建华指出，从香港治理的层面看，全面落实“爱国者治港”原则，完善香港特区的选举制度，是中央全面贯彻“一国两制”方针的重大举措，不仅关系到750万香港市民的福祉，也必将为特区的长治久安带来健全的制度保障。

声明表示，自香港回归以来，中央依照宪法和基本法，坚定不移贯彻“一国两制”方针的决心没有变，保障香港市民依法享有各项权利和自由的决心没有变，推动香港民主制度循序渐进发展的决心没有变。全面落实“爱国者治港”原则，纠正过去几年香港政治生态的乱象，杜绝反中乱港分子透过选举进入香港的管治架构，对国家主权、安全、发展利益，以及香港长期繁荣稳定造成危害，这是民心所向，亦是理所当然的。

董建华认为，香港已经到了不改革不行的关键时刻。由爱国者担任重要公职，是“一国两制”的核心要义，也是举世公认的政治伦理。他相信，绝大多数香港市民，都希望见到由爱国爱港人士治港，坚守“一国”之本，善用“两制”之利，着力解决各种社会、经济、民生问题，积极融入国家发展大局，与内地优势互补，协同发展，共同创造一个和谐、稳定、繁荣的社会环境，让香港市民安居乐业。

据香港经济日报网站报道，董建华今天上午在会议结束后离开座位时跌倒，随即有数人扶起他，行政长官林郑月娥也走向董建华了解情况。董建华其后步行离开会议厅，行走时扶着身旁的另一人。