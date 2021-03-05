梁振英：香港未来几年要去政治化

香港前特首梁振英强调，香港未来几年要去政治化，尽快完善香港的选举制度，全面落实爱国者治港。

据凤凰卫视今天（5日）报道，目前担任中国全国政协副主席梁振英，在接受凤凰卫视云采访时说，爱国者治港是天经地义的事，并指香港区议会本身只是非政权性的区域组织，在特首选举委员会“占据如此多席位并不合理”。

在香港目前的选举制度下，负责选出行政长官的选举委员会共有1200人，当中区议会界别选委有117个，几乎占整体的十分之一。

梁振英提到，本届区议会在连串社会事件发生之时产生，并指有人借助政治事件炒作，做法本身就违宪，并强调必须尽快完善香港的选举制度。

梁振英认为，香港目前的选举制度存在严重的漏洞，已经到了“不得不改变”的时候。

中国全国人大会议披露香港选举制度改革详情，原来负责选举香港特首的选举委员会将重新构建，除继续提名、选举特首外，还将负责提名立法会议员参选人，并选举较大比例的香港立法会议员。

人大常委会副委员长王晨今天在全国人大年会上介绍《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》时说，要调整优化选举委员会，建立有香港特色的民主选举制度，重新构建选举特首的选举委员会，同时要修改行政长官及立法会的产生办法。