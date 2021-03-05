习近平要求内蒙古代表认真推广普及国家通用语言

中国国家主席习近平今天在全国人大内蒙古代表团参加审议，要求认真做好推广普及国家通用语言文字工作，全面推行使用国家统编教材，并把民族团结工作做细做实。

据央视新闻联播报道，习近平在参加他所在的内蒙古代表团审议时指出，内蒙古长期以来拥有模范自治区的崇高荣誉，要倍加珍惜，继续保持。他呼吁该区在促进民族团结方面，把工作做细做实，增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

习近平强调，文化认同是最深层次的认同，是民族团结之根，民族和睦之魂，要认真做好推广普及国家通用语言文字工作，全面推行使用国家统编教材。要在各族干部群众中，深入开展中华民族共同体意识教育，特别是要从青少年教育抓起，引导广大干部群众全面理解党的民族政策，树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观；旗帜鲜明， 反对各种错误思想观点。

中国的少数民族政策与治理问题，长期受到国际舆论关注，涉及新疆维吾尔族的民族矛盾近年尤其受到检视。

去年秋天，民族关系一向和睦的内蒙古，也因政府推行双语教育而引起蒙族的反弹，并爆发罕见的示威抗议与罢课。中国教育部副部长郑富芝当时回应说，推行国家通用语言文字是中国法律的规定，现在有些不同的看法是暂时的，相信当地会处理好这件事。