下午察：香港选举制改革面面观

香港的选举制度即将进行重大改革，原本定于今年9月举行的立法会选举将再次押后，更关键的是，改革后的选举制度将让北京充分掌控香港特首的产生和立法会的组成，把任何可能发生的意外和风险降到最低水平。

全国人大本次会议今天（5日）开幕，人大常委会副委员长王晨在介绍《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》时说，要调整优化选举委员会，建立有香港特色的民主选举制度，重新构建选举特首的选举委员会，同时要修改行政长官及立法会的产生办法。

王晨今天在中国全国人大年会上说，要调整优化选举委员会，建立有香港特色的民主选举制度，重新构建选举特首的选举委员会，同时要修改行政长官及立法会的产生办法。（中新社）

一言以蔽之，香港的选举制度将从规模、组成部分、以及流程三个方面进行脱胎换骨式的变革。

可能会有的改动

虽然王晨并未透露细节，但港区政协昨晚举行了一场特别会议，全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙和港澳办副主任张晓明已在会上介绍了改革框架，港媒事后纷纷爆料了相关信息。

根据消息，北京建议负责提名与选举香港特首的选举委员会，将在现有的四大界别基础上，新增一个界别，席次由现有的1200人增至1500人，并取消目前由民主派控制的117个区议会席位。消息指，北京有意将近200个香港政协委员全部纳入选委会，港区政协目前只有51名代表进入选委会。

除继续提名、选举特首外，选委会还将负责提名立法会议员参选人，并选举较大比例的香港立法会议员。

立法会方面，席位则由70席增至90席，取消与区议会相关的六个功能界别议席。除了地区直选及功能界别两大组成部分，立会将新增一个选委会界别，该界别的议席将高达40席，全由选委会选出。此外，地区直选议席将由目前的35席下降至20席，功能界别也由35席下降至30席。

选委会成员选举立法会议员并非新鲜事，在1998年香港回归后的首届立法会选举中，选委会就负责选出10名立法会议员；2000年，选委会也负责选出六名立法会议员。只是从2004年起，选委会按照《基本法》附件二第一节取消了选举立会议员的功能。

此次的变动，意味着选委会选举立会议员的功能“复活”，成为香港立法会第三大势力，与地区直选和功能界别鼎足而立，席次据报甚至超过前两者。

地区直选现在占有立会的“半壁江山”不复存在，意味着香港立法会日后的民选成分将大为减少。先不说民主派候选人将来参选立会有没有可能取得一定数目选委的提名，众所周知，在香港历年来的直接选举（由民众直接投票产生当选人）中，泛民对建制的选票比例仅为“六四比”，有分析认为，地区直选议席大减至20席后，民主派最多大概只能取得约10席。连同传统上民主派占优势的功能界别议席如法律、教育、资讯科技、会计、社福、卫生服务和医学界等，民主派日后在立法会的议席恐怕不会超过20席，相对于90个议席，政治版图将进一步萎缩，再难发挥左右大局的影响力，更不用说重演近年来的议会“拉布”“揽炒”行动了。

对改革的反应

网媒香港01的分析指出，改革实施后，选委会将成为日后香港选举制度的核心，除了主宰谁人能“入闸”参选立法会的大权，更会负责选出占立法会多数的议员。

直接受益的香港建制阵营自然欢迎有关改革，称其为落实爱国者治港提供了保障。

第十三届全国人民代表大会第四次会议今天在北京人民大会堂开幕。香港特别行政区行政长官林郑月娥列席开幕式。（中新社）

英国广播公司（BBC）的报道则认为，立法会的改变将稀释由公众直接投选而产生的立法会议员比例。报道称，由北京控制的选委会不仅将对所有参加选举的候选人进行甄选，还将直接任命立法会的“很大一部分”。这将使任何鼓吹民主改革的人几乎不可能入选。

新加坡国立大学政治学系副教授庄嘉颖接受BBC访问时指出，泛民在2019年区议会选举中势如破竹、建制派溃不成军的表现令北京震惊，使其决心改革香港选举制度。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强接受路透社访问时则说，此次选举制度改革“不仅仅是倒退，它已经接近相反的极端，远离普选制”。

民主党主席罗健熙接受《明报》访问时说，原希望香港选举制度愈来愈公开、透明，不同人能透过选举取得民意授权；但现在中央政府放弃本来提出的政改“五部曲”，将令港人对香港、中央和选举制度的信心大减。

去年已有的传闻

事实上，早在去年底，香港《南华早报》就已爆料，称中国政府正考虑对香港选委会进行大幅度改革，可能直接废止由民主派控制的117席，并取消区议员可直接进入立法会的“超级区议会界别”，进一步削弱民主派的影响力。

事缘占中三子之一的戴耀廷，为了增加民主派于特首选举的影响力和立法会议席数目，先后提出风云计划、“35+”任务，要让民主派抢占区议会与立法会的议席，扩大民主派选委在选委会的比例，并瘫痪特区政府运作，迫使现任特首辞职。

早在去年底，香港《南华早报》就已爆料，称中国政府正考虑对香港选委会进行大幅度改革（互联网）

全国港澳研究会理事邓飞去年12月接受《联合早报》访问时指出，中国国务院港澳办常务副主任张晓明去年11月时已经公开表明，爱国爱港者治港、反中乱港者出局，是“一国两制”下的政治规矩。由于选举委员会委员有份投票选出行政长官，北京不会容忍泛民对特首人选发挥关键性的影响，出手压制并不出奇。

邓飞认为，北京这次出重招，是因为当局认为自香港回归23年以来，一直宽待香港民主派，但却得不到应有的尊重，甚至是得寸进尺。2019年下半年爆发的反修例风波，更令北京发现香港问题已成为国家安全的“短板”，故决定大刀阔斧改革选举制度。

他指出，民主派目前在1200人选委会之中，已手握300多席，本来可以靠主导区议会后增加的117席，具备下届特首选举参与造王能力。一旦北京取消117个区议员选举委员会议席，未来泛民在特首选举中将无法扮演造王者的角色。