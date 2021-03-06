上海肯德基食物银行疑遭哄抢 改为“专人派发”

上海肯德基在上海市杨浦区设置的食物银行近日疑发生哄抢食物事件，肯德基方面表示，将加强秩序维护，已经以“专人派发”替代“自助拿取”。

据澎湃新闻报道，上海杨浦区的肯德基嫩江餐厅门口有台冰箱，里面放有不少食物，这是上海肯德基在杨浦区殷行街道指导下推出的公益项目——肯德基食物银行。

但前天（3月4日）网络上有视频曝出，疑似有市民在冰箱前哄抢食物。

视频显示，多名中老年市民挤在冰箱前，在冰箱门打开后的短短几秒内将里面的食物一抢而空。期间没有人维持秩序，有人被推搡着有些踉跄，差点摔倒在地，还有食物被挤落掉在地上。

对此，肯德基方面回复称，后续将加强秩序维护和管理。目前，已经以“专人派发”替代“自助拿取”方式。

肯德基方面此前表示，推出“食物银行”的初衷，是为了能照顾到老人和失独家庭以及真正需要这些食物的群体。冰箱里每天上午会摆放十余个不同品种的餐食，包括鸡翅、鸡块、华夫等，产品包装袋上也标明了存入日期和食用指引信息等。

对此，有上海市民表示，这一模式有助于提高食品利用率，一定程度上减少了浪费，“还能为像环卫工人、外卖小哥等在外奔波或者一些有需要的人提供方便，这个想法蛮好的。”

但也有网友表示， “制度不完善，还是不能帮助到需要帮助的人。总有那么一部分爱贪小便宜的人。”“希望有人在旁边指引。”

对于网上出现的哄抢视频，不少网友表示，应把食物留给有需要的人们，而不是随意拿取、“霸占”这些免费食物。网友“三千米的高空是神的牧场”说：“这样的行为无法理解。”网友“小康”表示：“有需要的没吃到，反而被不需要的糟蹋了。”