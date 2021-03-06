美国谴责中国修改香港选举制度

中国全国人大将通过重新构建并增加对特首选举委员会的赋权，对香港选举制度进行深度改革。继欧盟后，美国也表态称，谴责中国“对香港民主机构的持续攻击”。

综合路透社、法新社及《南华早报》报道，美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）昨天在例行记者会上说，中国对香港选举制度提出的措施，是对香港的自治、自由及民主进程的直接攻击。

普赖斯说，若北京落实这些措施，将严重损害香港的民主机制；这些措施也与《基本法》明确承认的普选方向背道而驰。

美国国务院呼吁中国恪守国际义务和承诺，遵循《基本法》行事。

他也说，美国和香港人站在一起，港人所需求的仅仅是他们拥有的普世权利，别无其他。

欧盟同日较早时的声明也说，有关决定将与香港以往的选举改革背道而驰，并且违背《基本法》有关推动特首选举和立法会选举达至普选的承诺。

欧盟还称，已准备好采取进一步措施，以应对香港政治自由和人权任何进一步的严重恶化。

中国全国人大会议昨天开幕，并首度公布备受关注的香港选举制度改革方案。

人大副委员长王晨在会上就《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》作说明时说，完善香港选举制度的总体思路是，以对香港选举委员会“重新构建和增加赋权为核心，进行总体制度设计”；调整和优化选委会规模、组成及产生办法；除继续选举特首外，赋予选委会选举较大比例立法会议员，以及直接参与提名全部立法会议员候选人新职能。