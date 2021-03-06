陈旭：70国发表支持中国涉港举措共同声明

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使说，全球70国发表了支持中国涉港举措共同声明。

据央视新闻报道，陈旭于当地时间3月5日在视频吹风会上披露以上信息。

陈旭说，5日在人权理事会第46届会议上，白俄罗斯代表70国作共同发言，重申支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，认为香港国安法实施后，香港摆脱了动荡局势，逐渐恢复稳定；强调不干涉主权国家内政是《联合国宪章》的重要原则，也是国际关系的基本准则；香港特区是中国不可分离的部分，香港事务是中国的内政；敦促有关方面切实尊重中国主权，停止干涉香港事务和中国内政。

他指出，这一共同发言充分说明中国在涉港问题上的正义立场和举措得到广泛支持。某些西方国家打着人权旗号，借涉港问题向中方施压，干涉中国内政的图谋注定失败。

陈旭说，正在召开的十三届全国人大四次会议将审议关于完善香港特区选举制度的决定。近年来的情况表明，香港特区选举制度需要与时俱进作出完善，为全面准确贯彻“一国两制”方针，全面落实“爱国者治港”原则提供健全的制度保障。中国始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。中国中央政府有关举措有利于更好保障香港居民依法享有的各项权利和自由，有利于促进香港的长期繁荣稳定，有利于“一国两制”实践的行稳致远。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。中方敦促有关方面恪守《联合国宪章》和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。