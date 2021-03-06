中国驳斥欧盟涉港选举制度声明：停止干涉内政

中国驻欧盟使团发言人5日驳斥欧盟涉中国全国人大完善香港选举制度声明，敦促欧方停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。

据中新社报道，中国驻欧盟使团发言人说，正在召开的中国十三届全国人大四次会议将审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定(草案)》的议案。根据中国宪法第三十一条、六十二条以及香港基本法规定，全国人民代表大会规定香港实行的制度。香港特别行政区的选举制度是特别行政区政治体制的重要组成部分。

发言人说，近年来的情况表明，香港特别行政区选举制度需要与时俱进作出完善，为全面准确贯彻“一国两制”方针，全面落实“爱国者治港”原则提供健全的制度保障。作为国家最高权力机关，全国人民代表大会从宪制层面对香港特别行政区选举制度作出决定，完全符合宪法和香港基本法有关规定，其正当性和权威性无可置疑。

发言人强调，香港是中国的香港，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。中方呼吁欧方恪守国际法和国际关系基本准则，在涉港问题上摒弃错误立场，停止说一些无谓的话、做一些徒劳的事情，停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政